Augsburger Start-up bringt Mischung aus E-Bike und Auto auf die Straße

Der "Hopper" vereint Eigenschaften von Auto und Fahrrad und soll die Umwelt schonen. Investoren hat das bereits überzeugt. Jetzt können Kunden bestellen.

Das Augsburger Tech-Start-up Hopper Mobility macht seit einiger Zeit mit seiner Erfindung eines Hybridfahrzeugs Schlagzeilen. Hinter dem "Hopper", wie das Fahrzeug genannt wird, steckt eine Mischung aus E-Bike und Auto. Die besten Eigenschaften beider Fahrzeuge sollen vereint werden und so eine umweltfreundliche Alternative sein, vor allem für den Stadtverkehr. So ist der Hopper schmal genug für den Radweg, gelenkt wird aber per Lenkrad. Es gibt eine Kabine, die vor Wind und Regen schützt, und laut Hersteller braucht der Hopper nur ein Siebtel des Stroms, den ein Elektroauto für die gleiche Strecke benötigen würde. Verschiedene Investoren hat das Unternehmen bereits überzeugt, jetzt soll das Fahrzeug an die Kunden kommen.

Serien-Start für den Hopper ist für das Frühjahr 2023 geplant

Schon Ende des Jahres sollen die ersten 15 Fahrzeuge auf Augsburgs Straßen unterwegs sein. Dafür legt das Start-up nun ein Pionierprogramm auf. Ab sofort können Interessenten unter www.hopper-mobility.com/vorbestellung/ gegen eine Anzahlung eine Reservierung tätigen. Zum Marktstart wird der Hopper 7299 Euro Kosten. Ab Mitte 2022 wird es zudem die Möglichkeit für Probefahrten geben.

Der Serienstart ist für Frühjahr 2023 geplant, so Georg Schieren von Hopper Mobility. Die Vorbereitungen dafür laufen bereits auf vollen Touren, die Produktion wird in Deutschland erfolgen. "Wir gehen davon aus, dass wir im ersten Jahr rund 1000 Fahrzeuge produzieren können", kündigt Kollege Philipp Herrmann an.