Augsburg

vor 60 Min.

Augsburger Start-up entwickelt wieder verwendbare Tapete

Plus Eine Tapete ohne Stöße, die rückstandlos abgelöst, in der Waschmaschine gewaschen und neu angebracht werden kann: Das ist die Idee eines Augsburger Start-ups.

Von Andrea Wenzel

Wer schon mal tapeziert hat, kennt die Tücken nur zu gut: Tapeten mit Muster sind schwer zu verarbeiten. Oft bekommt man sie an den Stößen nicht exakt zusammen. Und während man die Bahn weiter an der Wand entlang rollt, kommt einem die obere Ecke der Wandverkleidung schon wieder entgegen. Es braucht Übung und Geduld, Wände auf diese Weise zu gestalten. Beides wollte Stefan Eibl nach einem Tapeziereinsatz bei Freunden nicht mehr aufbringen. Stattdessen hat er eine Alternative entwickelt. Eine Tapete, die an einem Stück - auch großflächig - einfach angebracht werden kann und sich bei Bedarf nahezu rückstandlos ablösen, waschen und an gleicher oder anderer Stelle wieder anbringen lässt.

