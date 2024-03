Augsburger Start-up geht mit Hopper in die Serienproduktion

Hopper Mobility fertigt in Hamburg eine erste Serie seiner Mischung aus Fahrrad und Auto. Unter anderem die Stadt hat das Fahrzeug in einem Pilotprojekt getestet.

Das Augsburger Start-up Hopper Mobility bereitet den Start der Serienproduktion für sein überdachtes Pedelec Hopper vor. Das teilt das Unternehmen mit. Der Hopper ist eine Mischung aus Auto und Fahrrad. Es hat drei Räder, zwei Sitze, ist überdacht und wird per Lenkrad gesteuert. Ein Elektromotor unterstützt die Fahrenden bis zu einer Geschwindigkeit von 25 km/h. Damit gilt der Hopper verkehrsrechtlich als Pedelec.

Produziert wird die erste Edition ab Mitte 2024 in Hamburg. Man setze auf Zulieferer aus Deutschland und der EU, teilt das Start-up mit. Geplant sei die Fertigung von mindestens 60 Fahrzeugen, die Auslieferung soll im Lauf des zweiten Halbjahres beginnen. Zwei Drittel der Fahrzeuge seien bereits verkauft.

Hopper Mobility in Augsburg: Zweieinhalb Jahr bis zur Serienreife

„Wir haben in nur zweieinhalb Jahren nach Gründung ein Fahrzeug von der ersten Idee zur Serienreife gebracht. Der bevorstehende Start der Serienproduktion ist ein wichtiger Meilenstein für uns", so Martin Halama, Gründer, Geschäftsführer und Leiter der Elektronikentwicklung bei Hopper Mobility. Im Rahmen eines EU-Projekts wurde in Augsburg, Danzig und Eindhoven zudem der Einsatz des Hopper im kommerziellen und kommunalen Sharing getestet.

Die Stadt Augsburg bot Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Stadtverwaltung die Gelegenheit, den Hopper für den Weg zwischen Betriebsstätten und zu externen Terminen zu nutzen.

