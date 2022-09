Augsburger stellen Hybrid aus E-Bike und Auto bei "Die Höhle der Löwen" vor

Das Augsburger Start-up Hopper Mobility präsentiert bei "Die Höhle der Löwen" auf Vox ein besonderes Fahrzeug für den Stadtverkehr. Was sich die Gründer erhoffen.

Große Bühne für das Augsburger Start-up Hopper Mobility: Mit ihrem E-Bike im Look eines Stadtautos präsentieren sich die vier Gründer in der nächsten Folge der TV-Sendung "Die Höhle der Löwen" am Montag bei Vox. Der Hopper ist ein Hybrid aus Auto und Fahrrad und soll seinen Entwicklern zufolge die Vorteile aus beiden Welten verbinden: So biete die Kabine Schutz vor Wind und Wetter, der Elektroantrieb sorge für den nötigen Schwung und mit dem Lenkrad und der Hinterradlenkung werde eine hohe Wendigkeit erreicht. Mit seinen maximal 25 Stundenkilometern hat der Hopper eine Radwegzulassung. Er bietet Platz für zwei Erwachsene oder einen Erwachsenen und zwei Kinder.

"Die Höhle der Löwen" auf Vox: Hopper Mobility hat große Pläne

Martin Halama, Mitgründer und Entwicklungsleiter von Hopper Mobility, betont: "Wir müssen Mobilität in der Stadt neu denken. Die letzten Wochen mit Wassermangel und Dauerhitze sind nur ein Vorgeschmack auf das, was uns durch den Klimawandel droht." Der Auftritt bei "Die Höhle der Löwen" auf Vox sei eine gute Möglichkeit, auf die nachhaltige Innovation aus Augsburg aufmerksam zu machen. "Der Hopper produziert keine Abgase, umfährt den Stau auf dem Radweg und verbraucht nur einen Bruchteil des Platzes eines Autos", ergänzt Mitgründer Torben Müller-Hansen.

Die erste Vorserie an Fahrzeugen war den jungen Unternehmern zufolge binnen kürzester Zeit ausverkauft. Seit 2019 gibt es das Start-up, inzwischen beschäftigt Hopper Mobility zehn Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Der Auftritt am Montag bei "Die Höhle der Löwen" soll nun Kapital bringen für einen Ausbau der Produktion. Die Gründer erhoffen sich ein Investment von einer Million Euro für zwölf Prozent der Anteile an ihrem Unternehmen.

Hopper Mobility: Nicht die ersten Augsburger bei "Die Höhle der Löwen"

Hopper Mobility ist nicht das erste Augsburger Start-up, das sich bei der TV-Show "Die Höhle der Löwen" präsentieren darf. Die Suppenproduzenten von Little Lunch machten den Auftakt und gelten noch heute als eines der erfolgreichsten Start-ups der Sendung. Auch Nero-Grillkohle, Hersteller der eigenen Angaben nach weltweit einzigen von Naturland zertifizierten Bio-Grillkohle, nutzte die Sendung, um das Geschäft anzukurbeln. Genauso wie die Gründer des Modelabels Degree, die erst im Frühjahr ihren nachhaltigen Haargummi präsentierten und Investor Ralf Dümmel überzeugen konnten. Für 2Kiq, den Hersteller eines Energiegetränks, war die Bewerbung bei "Die Höhle der Löwen" dagegen ein Flop. Ihre Teilnahme wurde nie ausgestrahlt, am Ende blieben sie auf einem Großteil der vorproduzierten Ware sitzen.

Ob Hopper Mobility bei "Die Höhle der Löwen" mit ihrer Geschäftsidee punkten können, zeigt sich am Montag, 5. September, ab 20.15 Uhr bei Vox. (fla)

