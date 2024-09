Augsburger Steuerkanzlei feiert 100-Jähriges

Begonnen hat alles 1924 als kleine Steuerberatungsstelle mit dem Fokus auf landwirtschaftliche Betriebe. Mittlerweile berät die Ecovis BLB Steuerberatungsgesellschaft in Augsburg auch in Branchen wie dem Bau- und Immobiliensektor oder der Automobilindustrie. Anlässlich des 100-jährigen Bestehens lud Kanzleileiter Erwin Reichholf Mandantschaft und Team zur Jubiläumsfeier in den Bremhof nach Haunstetten ein. „Mit dieser Feier wollten wir unseren Dank für 100 Jahre vertrauensvolle Zusammenarbeit zum Ausdruck bringen“, so Reichholf. Man blicke zuversichtlich in die Zukunft. Der Erlös einer Tombola geht an die Ecovis & friends-Stiftung. (AZ)

