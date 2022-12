Augsburger Stiftung veranstaltet Benefizkonzert für Bedürftige in der Region

Die Stiftung "Herz zeigen" lädt zum Weihnachtskonzert in den Martini-Park. Mit dem Erlös soll sozial benachteiligten Menschen geholfen werden.

Bezahlbaren Wohnraum in Augsburg zu finden, ist für alle schwierig geworden. Menschen mit Behinderung stoßen hier jedoch oft auf besonders große Probleme: Viele Vermieter scheuen sich, eine Wohnung an sie zu vermieten. "Klinik- und Heimaufenthalte, eine gesetzliche Betreuung und kein eigenes Einkommen wirken sich eher negativ aus", sagt Christian Dierig. Der Augsburger ist Vorsitzender der Stiftung "Herz zeigen", die soziale Projekte in der Region fördert und sich dabei vor allem auf Verbesserung der Wohnsituation benachteiligter Menschen konzentriert. Mit einem Benefizkonzert soll nun Geld gesammelt werden.

Die Augsburger Stiftung "Herz zeigen" gibt es seit 2015

Die Stiftung "Herz zeigen" zählt zu einer der jüngeren in Augsburg: Sie wurde 2015 auf Initiative des Vorstands der Arbeiterwohlfahrt gegründet und wird von engagierten Augsburgerinnen und Augsburgern mit getragen. Gefördert werden unter anderem soziale Projekte, die Kinder und Jugendliche unterstützen, damit sie sich zu selbstbewussten, engagierten Menschen entwickeln können. Auch hilfebedürftige und benachteiligte Männer und Frauen stehen im Fokus der Stiftung, die ihnen ermöglichen will, wieder selbstbestimmt leben zu können.

Neben einem Projekt zur Unterstützung von Kindern krebskranker Eltern führt die Stiftung in Zusammenarbeit mit der Arbeiterwohlfahrt unter anderem ein Haus in der Hammerschmiede. Dort gibt es 22 Appartements für Menschen mit Handicap, die im Haus weitgehend selbstständig, aber mit der notwendigen Betreuung durch Fachkräfte leben können. Eine Heimat finden dort zum Beispiel Behinderte, die keine Eltern mehr haben und denen ohne ein solches Wohnprojekt oft "nur" ein Platz im Heim bliebe. Aber auch Frauen in schwierigen Lebenssituationen hilft die Stiftung: Sie betreibt ein Haus, in dem Mütter unterkommen, die nach einer bestimmten Frist aus dem Frauenhaus ausziehen müssen, aber noch keine neue Bleibe gefunden haben. "Second Stage" bietet ihnen kurzfristig Wohnraum und Beratung, um im Leben wieder neu starten zu können.

Benefizkonzert findet am 8. Dezember im Martini-Park statt

Um diese und andere Aktionen finanziell stemmen zu können, veranstaltet die Stiftung "Herz zeigen" am Donnerstag, 8. Dezember, ein Benefizkonzert im Staatstheater Augsburg. Im Martini-Park treten ab 19 Uhr junge Künstlerinnen und Künstler aus verschiedenen Ländern Europas auf, um ein Weihnachtsprogramm zu präsentieren. Es gibt außerdem einen Weihnachtsbasar. Durch den Abend führt Wolfgang Tressel, ehemaliger Chefarzt der Geriatrie der Hessing-Stiftung und in Augsburg auch durch seine musikalischen Auftritte bekannt. Der Eintritt ist frei, Spenden sind erbeten. (AZ, nip)

