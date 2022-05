Augsburger Studenten bringen den Gerichtskrimi "Terror" auf die Bühne

Die junge Gruppe Augsburg OnStage zeigt an der Universität das Erfolgsstück "Terror" von Ferdinand von Schirach. Das Publikum spielt dabei eine besondere Rolle.

Es ist eine Situation, in die niemand geraten möchte: Ein Passagierflugzeug wird von Terroristen gekapert, um einen Anschlag auf ein ausverkauftes Fußballstadion zu verüben. Die Menschen im Stadion können nur gerettet werden, weil der Pilot eines Kampfjets das Verkehrsflugzeug gegen den Befehl seiner Vorgesetzten abschießt. Doch danach muss sich der Bundeswehrpilot vor Gericht verantworten, weil er 164 Menschen getötet hat, um 70.000 Menschen zu retten. Um diesen Fall geht es in dem Gerichtskrimi "Terror" des bekannten Strafverteidigers und Autors Ferdinand von Schirach.

Eine studentisch geprägte Theatergruppe in Augsburg bringt das Stück nun an der Univeristät auf die Bühne. Die junge Schauspieltruppe nennt sich Augsburg OnStage. Sie ist seit Oktober zusammen und besteht aus zehn Laiendarstellern mit schauspielerischer Erfahrung. Die meisten sind Studierende, einige junge Berufstätige aus Augsburg.

In Augsburg soll das Publikum entscheiden

Das junge Team schon von sich reden gemacht. Im Januar verbuchte es einen ersten Erfolg mit der Komödie "Gretchen 89ff." von Lutz Hübner. Weil das Stück gut ankam, wurde Augsburg OnStage im April zum Gastspiel ins Kleinwalsertal (Österreich) eingeladen. Zur Truppe gehört auch Lucienne Springer, die nun im Gerichtsprozess auf der Bühne die Rolle der Nebenklägerin spielt. Sie sagt: "Wir wollen den Hörsaal voll- bekommen." Die 27-Jährige erhofft sich auch etwas vom Publikum.

In "Terror" geht es, verbunden mit dem fiktiven Fall, um grundsätzliche Fragen: Wer trägt die Verantwortung? Darf Leben gegen Leben abgewogen werden? Ist der Pilot schuldig oder unschuldig? Das Urteil in diesem Gerichtsdrama wird nach der Pause vom Publikum im Theatersaal gefällt. Zuschauerinnen und Zuschauer müssen sich entscheiden, welche Argumente in der Verhandlung aus ihrer Sicht am meisten zählen. Das ist auch vom Autor des Stückes so gewollt.

"Terror" von Ferdinand von Schirach gilt als ein Erfolgsstück

Von Schirach sagte bei der Verfilmung des Theaterstücks in einem Interview mit der ARD: "Ich wollte, dass wir darüber reden, wie wir leben wollen. Der Terrorismus ist die größte Herausforderung unserer Zeit, er verändert unser Leben, unsere Gesellschaft, unser Denken. Es ist eben gerade keine juristische Frage, wie wir damit umgehen. Es ist unsere ethisch-moralische Entscheidung." Ein Gerichtsverfahren eigne sich für die Bühne, weil im Grunde jedes Strafverfahren einem Bühnenstück ähnlich sei.

Ferdinand von Schirach beschäftigt sich in seiner literarischen Arbeit bevorzugt mit Kriminalfällen. Dabei interessieren ihn besonders die Motive, die hinter einer Tat stehen. Er ist ein international erfolgreicher Bestsellerautor. Auch sein erstes Theaterstück "Terror" entwickelte sich zu einem großen Erfolg und wird weltweit gespielt.

Drei Aufführungen an der Universität Augsburg

"Terror" ist in Augsburg am 4./6. und 7. Mai jeweils ab 20 Uhr im Hörsaal II des großen Hörsaalzentrums (im C-Gebäude) der Universität zu sehen. Der Eintritt kostet drei Euro. Tickets können vorab online unter www.augsburg-onstage.de oder an der Abendkasse erworben werden.