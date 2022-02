Augsburg

Augsburger Studierende bauen Produktion für Schienbeinschoner in Sambia auf

Plus Studierende aus Augsburg haben eine ungewöhnliche Idee: Sie wollen in Afrika Schienbeinschoner aus Bambus produzieren lassen. Inspiriert wurden sie durch eine Reise.

Von Andrea Wenzel

Die beiden Augsburger Studenten Anna Gürtel und Frederik Hornung haben 2019 und 2020 Zeit in Sambia verbracht und dort Land und Leute kennengelernt. Bei Hornung ist vor allem eines hängen geblieben: In Sambia spielt Sport zum Ausgleich von Schul- und Arbeitsalltag eine große Rolle. Doch oft fehlt es an der passenden Schutzausrüstung - beispielsweise an Schienbeinschonern für Fußballspieler. Das brachte ihn auf eine Idee, für die er auch Anna Gürtel begeistern konnte.

