Augsburger Tierversuchsgegner wollen Unterschriften überreichen

Die breit angelegte Protestaktion gegen eine neue Tierversuchseinrichtung an der Uni Augsburg geht in den Endspurt.

"Nein zum Tierversuchslabor in Augsburg", mit dieser Forderung will die Augsburger Arbeitsgemeinschaft des bundesweiten Vereins Ärzte gegen Tierversuche am 14. Juni Unterschriftenlisten an Mitglieder des Bayerischen Landtags übergeben. "Im Namen der Unterzeichner fordern wir von der Bayerischen Staatsregierung, an der medizinischen Fakultät der Universität Augsburg keine Steuergelder in das antiquierte System Tierversuch zu verschwenden", so Sprecherin Rosmarie Lautenbacher. Noch gebe es die Chance einer Umwidmung der Gelder zur Erforschung innovativer, human relevanter, tierfreier Methoden.

Seit Anfang 2020 bekannt wurde, dass an der medizinischen Fakultät der Uni Augsburg eine Tierversuchseinrichtung entstehen soll, macht der Verein dagegen mobil, etwa mit Plakataktionen, Kundgebungen und regelmäßige Mahnwachen vor dem Universitätsklinikum und am Sigma Park, wo bereits jetzt in einem Interimslabor erste Tierversuche stattfinden sollen. Die endgültige Einrichtung soll in einigen Jahren auf dem neuen Medizincampus beim Uniklinikum kommen. Am Samstag, 3. Juni, gibt es zum Endspurt der Protestaktion einen Stand am Martin Luther-Platz.

Zahlreiche Einrichtungen setzen auf Tierversuche

Die Tierversuchsgegner bezweifeln den Nutzen der Experimente für den Menschen, etwa im Bereich der Herz-Kreislauf-Forschung. Herz-Kreislauf-Erkrankungen seien in Europa unverändert die häufigste Todesursache. An der Uni betont man, "ein Tierversuch werde nur dann genehmigt, wenn die Forschenden nachweisen, dass die wissenschaftliche Frage nicht mit anderen Methoden beantwortet werden kann". Bestimmte Fragestellungen ließen sich nicht mit Computersimulationen oder Zellkulturen beantworten. Tierversuche sind an vielen deutschen Forschungseinrichtungen gängige Praxis. Allein in Bayern wurden in den vergangenen Jahren in 33 Einrichtungen Tierversuche durchgeführt. (eva)