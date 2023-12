Augsburger Tradition: "Das Engelesspiel ist für mich Weihnachten"

87 Engel bestreiten in diesem Jahr das Engelesspiel. Groß und Klein freut sich aus verschiedenen Gründen darauf. Einige sind seit mehreren Jahren dabei.

Vom Augsburger Engelesspiel können sich die Besucherinnen und Besucher des Christkindlmarkts in der Adventszeit jeden Freitag bis Sonntag verzaubern lassen. Pünktlich um 18 Uhr sind kleine und große Engel mit goldenen Gewändern und Flügeln an den Fenstern des Rathauses zu sehen, untermalt von Weihnachtsmusik und Fanfarenklang. 87 Engel gibt es dieses Jahr insgesamt, erzählt Juliana Kraus, die künstlerische Leiterin des Engelesspiels. Einer von ihnen ist die siebenjährige Reika, die als kleiner Engel bereits vergangenes Jahr vom Rathaus lächeln und singen durfte. "Meine Mutter schaut dann meistens von unten zu und macht Fotos und Videos", erzählt Reika.

Engel Reika, 7, ist zum zweiten Mal dabei. Foto: Klaus Rainer Krieger



Wie viele andere Kinder kam auch sie über den Ballettunterricht zum Engelesspiel. "Ballett hilft, weil die Kinder dann schon Auftritte hatten", sagt Kraus. Besonders bei den größeren Engeln sei außerdem eine gute Haltung wichtig, die man beispielsweise im Ballett lernt. Für regelmäßigen Nachwuchs macht Kraus darum vor allem in den Tanzschulen seit den Sommerferien Werbung für das Engelesspiel. "Die Kleinen wachsen ja raus, deshalb kommen jedes Jahr ganz neue Engelchen dazu", erzählt sie.

Valeska freut sich über ihr schönes Kostüm. Foto: Klaus Rainer Krieger

Den jüngeren Darstellerinnen und Darstellern bereitet beim Engelesspiel das Herabschauen auf den Christkindlesmarkt die größte Freude. "Ich mag gerne vom Rathaus runterzuschauen und die Leute zu sehen und dass man so ein schönes Kostüm trägt", erzählt Valeska, die einen mittelgroßen Engel spielt. Etwas aufgeregt sei sie aber trotzdem immer vor dem Auftritt. Auch Jungen machen beim Engelesspiel mit. Der neunjährige Henri ist dieses Jahr zum dritten Mal dabei und freut sich schon, wenn er alt genug ist, um den Part eines großen Engels übernehmen zu können. Das Schönste ist für ihn der Blick auf den Weihnachtsbaum mit den Lichtern, erzählt er. Nervosität vor dem großen Moment kennt auch er. "Ich bin eigentlich immer ein bisschen aufgeregt. Das sind schon viele Leute, die da unten stehen."

Engel Henri will einmal den Part eines großen Engels übernehmen. Foto: Klaus Rainer Krieger

Besonders bei den Jüngeren sei es wichtig, dass das Spiel aber nicht zu einem lästigen Pflichtprogramm wird, sagt Juliana Kraus. "Es soll für niemanden in Weihnachtsstress ausarten", erzählt sie. Darum gibt es jedes Jahr um die 80 Engel, die sich mit den Auftritten abwechseln. Die Kleinen haben dann etwa zwei Auftritte pro Jahr, dazu kommen die Vorabproben ab November. "Vor allem bei den Großen machen wir mehr Proben", sagt Kraus. Besonders diejenigen, die ein Instrument spielen, müssen sich zehn Mal zum Üben treffen. "Es soll ja auch nach etwas aussehen", betont die Leiterin. Lisa Hillinghaus ist einer der großen Engel und schon seit 23 Jahren dabei. Sie und ihre Schwester wechseln sich mit Posaune und Harfe ab. "Das Engelesspiel ist für mich Weihnachten", erzählt Hillinghaus. Zwischenzeitlich ist sie für ihr Studium weggezogen, kam aber immer pünktlich zum Engelesspiel wieder nach Augsburg. "Engel sind alterslos", betont sie lachend und möchte darum noch ein paar Jahre mitmachen.

Die Geschwister Laura und Lisa Hillinghaus wechseln sich mit Posaune und Harfe ab. Foto: Klaus Rainer Krieger

Begonnen hat das Augsburger Engelesspiel mit neun erwachsenen Engeln im Jahr 1977. Die kleineren Engelchen, die aus dem Goldenen Saal heraustreten, gibt es erst seit Anfang der 2000er, berichtet Juliana Kraus. Sie selbst war als Engel seit 1994 dabei und übernimmt die künstlerische Leitung nun seit zehn Jahren. In dieser Zeit hat sie bereits einiges erlebt: "2006 ist eine Delegation der Engel nach Japan geflogen, in Augsburgs Partnerstadt Amagasaki", berichtet sie. Früher seien zudem regelmäßig Reisebusse aus Italien für das Engelesspiel nach Augsburg gekommen. "Es ist irre, dass sich das so herumgesprochen hat", sagt sie.

Was motiviert Juliana Kraus jedes Jahr aufs Neue, die künstlerische Leitung zu übernehmen? "Ich fühle mich da Augsburg wirklich verbunden. Die Renaissance-Kulisse und die Engel, das passt einfach", betont sie. Außerdem sehe sie Augsburg vor allem in seiner Position als Friedensstadt. Wenn am letzten Tag des Christkindlesmarktes die Engel das Friedenslicht an das Christkind übergeben, dann sei das auch dieses Jahr wieder ein wichtiges Symbol. Und einer Sache kann man sich gewiss sein, sagt Kraus: "Die Friedensengel bleiben da."