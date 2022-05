Augsburg

18:00 Uhr

Die Augsburger Traditionskonditorei Schenk hört auf

Plus Mitte Juni gibt die Augsburger Konditorei Schenk ihren Betrieb auf. Schon vor drei Jahren stand eine Umstrukturierung an. Was jetzt hinter dem Aus steckt.

Von Sophie Sonntag

Nach mehr als 50 Jahren gibt die traditionsreiche Konditorei Schenk ihren Betrieb auf. Aus den bisherigen Produktionsräumen auf dem ehemaligen NCR-Areal in Kriegshaber muss das Unternehmen ausziehen, weil dort eine Brandschutzsanierung ansteht. Gerhard Schenk und sein Bruder Roland sind bisher nicht fündig geworden, was Ersatzräume betrifft. "Was soll ich machen?", sagt Gerhard Schenk. "Ein Konditor kann nun mal nicht in einer Garage arbeiten. Da müssen bestimmt Voraussetzungen gegeben sein."

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .