Augsburger Uniwissenschaftler sind tief besorgt wegen Kolleginnen in der Ukraine

Historikerin Marita Krauss bangt um die Menschen im Krieg in der Ukraine, auch aus persönlichen Gründen. Eine frühere Gastwissenschaftlerin der Uni Augsburg ist vor Ort.

Die Augsburger Historikerin Marita Krauss macht sich große Sorgen. "Ich hänge ständig an den Nachrichten, auch wegen des persönlichen Bezugs", sagt sie. Die Professorin für Europäische Regionalgeschichte ist nicht nur erschüttert über den russischen Militärangriff auf die Ukraine. Sie sorgt sich in den Kriegswirren auch um das Schicksal von ukrainischen Wissenschaftlern und Wissenschaftlerinnen, mit denen sie und ihre Kollegen an der Universität zusammengearbeitet haben. An der Uni gibt es enge Kontakte in eine spezielle Region, die Bukowina. Sie liegt auf ukrainischem und rumänischen Staatsgebiet.

Zwei Gastwissenschaftlerinnen in Augsburg waren Oxana Matychuk und Olha Kravchuk. Inzwischen sind sie wieder in der Bukowina. Dort, an der Grenze zwischen der Ukraine und Rumänien, treffen jetzt sehr viele Kriegsflüchtlinge ein. Vor Ort ist auch Oxana Matychuk. Sie leitet die Ukrainisch-Deutsche Kulturgesellschaft der Stadt Tscherniwzi/Czernowitz und hilft mit, Menschen aus der Ukraine in Sicherheit zu bringen. Wie es ihr aktuell geht und mit welchen Problemen sie zu kämpfen hat, kann man in ihrem öffentlichen "Ukrainischen Tagebuch" über das Leben im Krieg mitverfolgen, auch in Deutschland.

35 Bilder Diese Bilder aus dem Krieg zeigen die Lage in der Ukraine Foto: Emilio Morenatti, dpa/AP

Wissenschaftlerin schreibt Tagebuch vom Leben im Krieg

Am Dienstag schrieb sie laut Süddeutsche Zeitung: "Wir wissen noch nicht, was der heutige Tag und die kommenden Tage uns noch bringen werden. Schweren Herzens gehen wir alle in diese Ungewissheit hinein. Eins jedoch beflügelt alle Bürger der Ukraine und gibt unglaublich viel Mut und Hoffnung: Wir stehen nicht als Vollwaisen da." Aus ihrem Tagebucheintrag ist aber auch Wut herauszuhören - Wut auf russische Äußerungen, die vom ukrainischen "Brudervolk" sprechen, das nun eben von russischen Truppen überfallen wird. Über das Projekt Czernowitzer Gedankendach hat Matychuk nun eine Spendenadresse für die Menschen im Krieg eingerichtet.

Historikerin Marita Krauss verfolgt in Augsburg bedrückt, wie sich die Dinge entwickeln. "Wir forschen in der Bukowina und waren schon einige Male unten", sagt sie. Die Historikerin ist Vorsitzende des Bukowina-Instituts an der Universität. Sie spricht von unglaublich schönen Landschaften in dieser Region und von einem beeindruckenden Miteinander verschiedener Kulturen. Die ukrainische Stadt Czernowitz hat Krauss bei ihren eigenen Reisen als multikulturell und und weltoffen erlebt. Nun sind die Menschen dort vor allem mit Flüchtlingsströmen und mit dem eigenen Überleben beschäftigt.

In einem Sondernewsletter zum Ukrainekrieg ruft das Bukowina-Institut zusammen mit Partnern öffentlich zu Spenden auf. Man sei in einem engen Austausch mit den Kolleginnen und Kollegen in der Bukowina und setze auf Spendenkonten, bei denen man sicher sei, dass die Gelder direkt ankommen und für humanitäre Hilfe genutzt werden, so Marita Krauss und Jürgen Reichert vom Vorstand. "Auf diese Weise möchten wir möglichst viele Familien vor Ort erreichen, um sie in diesen Zeiten der Not mit dem Lebensnotwendigen zu unterstützen."

Das Institut stehe darüber hinaus in engem Austausch mit dem Bezirk Schwaben, dem Hilfswerk Schwaben-Bukowina und kooperiere mit dem Ukrainischen Verein Augsburg, um weitere Hilfsleistungen zu ermöglichen.



Spendenadressen: