Augsburger Unternehmerin: "Nicht in KI zu investieren, ist grob fahrlässig"

Plus Die Stimmung in Augsburgs Wirtschaft hellt sich auf, der Blick in die Zukunft ist optimistischer. Zwei Unternehmerinnen sehen in einer IHK-Umfrage aber auch Alarmzeichen.

Von Andrea Wenzel

Andrea Pfundmeier ist Gründerin von Secomba, einem erfolgreichen IT-Start-up, das zuletzt Teile seiner Technologie an das bekannte US-Unternehmen Dropbox verkauft hat. Dass sie in Innovationen aus ihrer Branche Zukunftschancen sieht, ist daher nicht verwunderlich. Doch Andrea Pfundmeier ist davon überzeugt, dass Unternehmen und Betriebe aller Bereiche von Technologien wie beispielsweise der Künstlichen Intelligenz profitieren können - und sogar müssen. Investitionen in Innovationen seien ganz generell nötig, um den Wirtschaftsstandort positiv in die Zukunft zu führen. Doch genau hier hören Andrea Pfundmeier und Unternehmer-Kollegin Ellen Dinges-Dierig die Alarmglocken läuten. Grund ist die aktuelle Konjunkturumfrage der IHK.

Dreimal im Jahr führt die IHK Schwaben ihre Konjunkturumfrage durch, um die Lage in der Wirtschaft messbar zu machen. Das aktuelle Ergebnis: Die Stimmung hat sich aufgehellt, in Augsburg ist sie sogar besser als anderswo in Bayerisch-Schwaben. Der Konjunkturindex stieg um sechs Zähler auf 123 Punkte. Für ganz Schwaben gerechnet bewegt er sich bei 113 Punkten. 43 Prozent der befragten Unternehmen bewerten ihre Geschäftslage derzeit als gut, zu Jahresbeginn waren es 41 Prozent. Grund hierfür sind die Erwartungen der Unternehmen für die Zukunft: 28 Prozent (zuvor 23 Prozent) erwarten eine Verbesserung ihrer wirtschaftlichen Situation. Der Anteil derer, die pessimistisch in die Zukunft blicken, sank von 20 auf 14 Prozent. Dass Augsburg bei der aktuellen Umfrage besser abschneidet als andere Städte und Kommunen, liege an den vielen Dienstleistungsunternehmen der Stadt. Diese Branche sei derzeit das Zugpferd der bayerisch-schwäbischen Wirtschaft, so das Ergebnis der IHK.

