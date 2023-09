Augsburger Verein hilft Kindern in Kenia

Der Augsburger Verein Prokapsogo unterstützt in Kenia eine Blinden- und Gehörloseneinrichtung. Nun ist ein großer Schritt geschafft.

Bei seiner Reise nach Kenia übergab ein Team der Initiative Prokapsogo unter der Leitung von Augsburgs Zoogastronom Klaus Schwenk die komplett sanierten Räumlichkeiten an die behinderten Kinder und die Leitung der „Deafblind School“ in Kabernet. Bei dieser Einrichtung handelt es sich um die einzige Blinden- und Gehörloseneinrichtung Kenias, ja ganz Zentral – und Ostafrikas. Insgesamt befinden sich in dieser Internatsschule 83 stark behinderte Kinder von 3 bis zu 23 Jahren.

Sie wird jedoch nur geringfügig von der Regierung Kenias unterstützt und unterhält sich mehr oder weniger autark mit selbst angebauten Lebensmitteln und eigener Tierhaltung. Klaus Schwenk erkannte bei seinen vielen Besuchen seit 2014 schnell, dass es mit Geldspenden und eventuell Ziegen- und Kuhspenden nicht getan ist. Die gesamte Einrichtung und vor allem die Räumlichkeiten der Kinder befanden sich laut Klaus Schwenk in einem erbärmlichen Zustand.

So beschloss er bei seinem letzten Besuch im Januar dieses Jahres, gemeinsam mit seinen Wegbegleitern eine Generalsanierung vorzunehmen. Bei ihrem Besuch im August konnten sie die in der ersten Phase renovierten Räume übergeben. Es handelt sich um die Schlafräume der Mädchen und Jungen, ebenso wie die Spielräume. Diese Räume erhielten nicht nur neue Fenster, der Boden wurde gefliest, die Wände erhielten einen neuen Anstrich, die Lampen wurden erneuert und vor allem erhielten diese Kinder neue Betten mit Matratzen bester Qualität, sodass die Kinder wieder menschenwürdig untergebracht sind.

Klaus Schwenk mit der Direktorin der Einrichtung. Foto: Prokapsogo

Sämtliche Gebäude der Einrichtung erhielten einen neuen Anstrich und die Dächer wurden ebenfalls repariert. Auch ein Teil der Sanitäranlagen konnte schon erneuert werden. Insgesamt wurden dafür 60.00 Euro investiert. Noch gibt es laut Schwenk aber große Probleme mit der Wasserversorgung der gesamten Anlage, da der Wasserdruck durch die Regenwassertanks zu gering und auch oft zu wenig Wasser vorhanden ist. Dankenswerterweise wird dies nun durch die kommunale Klimapartnerschaft der Stadt Gersthofen mit der Region Baringo County behoben. Gersthofens Bürgermeister Michael Wörle, schloss einen Vertrag mit Governor Benjamin Cheboi von Baringo County und dem Wasserversorgungsunternehmen vor Ort ab.

Die Kosten von rund 50.000 Euro werden von der Kommunalen Klimapartnerschaft und der Regierung von Baringo County getragen. Ein eigens dafür gebohrter Brunnen liefert genügend Wasser. Betrieben wird die Anlage durch eine Solaranlage, sodass genügend Wasserduck vorhanden sein wird. Das Bauvorhaben wird durch die Fa. Steinbacher Consult Ingenieurgesellschaft mbH & Co.KG, Neusäß begleitet. Die nötigen Leitungen in die einzelnen Räume sollen in den nächsten Monaten gelegt werden, sodass der Verein Prokapsogo die weitere Sanierung der Sanitäreinrichtungen vornehmen kann. (AZ)