Augsburger Volkshochschule knüpft mit 1800 Kursen an Vor-Corona-Zeiten an

Plus Vhs-Direktor Glocker erhofft sich von den gelockerten Regeln noch mehr Normalität im Bildungsalltag. Weshalb er der Pandemie auch einige wenige positive Seiten abgewinnen kann.

Mit rund 1800 geplanten Kursen und Veranstaltungen im bevorstehenden Frühjahr-/Sommersemester liegt die Augsburger Volkshochschule beinahe wieder auf dem Niveau vor der Pandemie. Die gelockerten Corona-Regeln, die von diesem Donnerstag an gelten, stimmen Vhs-Chef Stefan Glocker zuversichtlich, dass die meisten Angebote in den nächsten Monaten auch tatsächlich stattfinden. Die Bildungseinrichtung hat zwei harte Jahre mit Einschränkungen und Zwangspausen hinter sich.