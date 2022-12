Augsburger wegen Vergewaltigung angeklagt: Ehefrau sagt nun doch aus

Plus Ein 25-jähriger Augsburger soll seine Ehefrau entführt und vergewaltigt haben. Vor Gericht ringt sich die Frau nun doch zu einer Aussage durch.

Überraschung im Prozess gegen einen 25-jährigen Augsburger, der seine Ehefrau im Dezember 2021 im Auto entführt und zweimal vergewaltigt haben soll. Nachdem die Frau zunächst als Zeugin von ihrem Aussageverweigerungsrecht Gebrauch machte, weil sie ihrem Ehemann im Sitzungssaal nicht begegnen wollte, hat sie ihre Meinung inzwischen geändert. Sie war nun doch bereit auszusagen. Die 24-Jährige wurde im Beisein ihrer Anwältin Isabel Kratzer-Ceylan einen ganzen Verhandlungstag lang vor der 1. Strafkammer des Landgerichts vernommen.