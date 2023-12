Augsburg

Augsburger Weihnachtscircus: Sie sorgen in der Todeskugel für Nervenkitzel

Plus Die kolumbianische Truppe "The Lozadas" sorgt im Augsburger Weihnachtscircus mit gleich zwei Darbietungen für Spannung. Beide erfordern höchste Präzision.

Von Katharina Indrich

Noch bevor die Artisten in der Manege zu sehen sind, steigt den Besuchern des Augsburger Weihnachtscircus der Duft von Benzin in die Nase. Der Metallkäfig im Zirkusrund ist schon aufgebaut. Gespannt wartet das Publikum auf die diesjährigen Stars der Show, die Lozadas. Bis die schließlich mit ohrenbetäubendem Lärm auf ihren Motorrädern ins Zelt knattern und ihre waghalsige Nummer im "Globe of Death", in der Todeskugel, beginnen.

Gerade mal fünf Meter Durchmesser hat das futuristisch anmutende runde Metallgeflecht, das unter dem Grand Chapiteau zur Rennstrecke wird. In atemberaubendem Tempo drehen die Artisten darin ihre Runden. Erst einer, dann zwei. Immer schneller rasen die Motorräder durch die Todeskugel. In einer minutiös ausgeklügelten Choreographie kreuzen sich dabei ihre Wege, verfehlen sich die Fahrer nur um Haaresbreite. Und dann knattert tatsächlich noch eine dritte Maschine ins Zirkusrund und wagt sich in die Kugel. Jeder auf seiner Umlaufbahn - so kreisen die Fahrer, teils über Kopf, in einem Affenzahn dahin. Kinder stehen mit offenen Mündern auf den Rängen, so mancher Erwachsene wagt kaum hinzusehen. Nervenkitzel paart sich hier mit Motorengeheul und Abgasen zu einer ganz besonderen Zirkus-Mischung.

