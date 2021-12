Augsburger Weihnachtsgottesdienste: Mut machen in der Corona-Zeit

Bischof Bertram Meier und Stadtdekan Michael Thoma sprechen von Liebe, Fürsorge und Licht in ihren Weihnachtsgottesdiensten.

Die Corona-Pandemie und ihre Auswirkungen auf die Menschen waren auch Thema bei den Augsburger Weihnachtsgottesdiensten. Stadtdekan Michael Thoma predigte am ersten Weihnachtstag in der Augsburger St. Anna Kirche zum Motto: „Mehr Kind-Sein wagen“. Er appellierte dabei, ein besonderes Augenmerk auf Kinder und Jugendliche zu richten. Sie müssten in diesen besonderen Tagen geschützt werden – physisch als auch psychisch.

Die Predigt war eingebettet in Chöre und Choräle aus dem Weihnachtsoratorium von Johann Sebastian Bach, vorgetragen von Madrigalchor und Capella St. Anna unter Leitung von Christian Barte. Die Antwort auf den Choral „Wie soll ich dich empfangen?“ laute: „Wie ein Kind“, so Stadtdekan Michael Thoma weiter. Er wolle Mut machen, auf Gottes Liebe und Fürsorge zu vertrauen und Neues zu wagen.

Die Stadtdekane Michael Thoma und Helmut Haug haben an Heiligabend im strömenden Regen eine ökumenische Freiluftandacht gehalten. Foto: Annette Zoepf

Bischof Bertram Meier stellte bei der Christmette im Hohen Dom fest, dass bei vielen Menschen die Stimmung eher gedrückt sei. „Die Befindlichkeit pendelt zwischen Depression und Aggression. Wird es überhaupt einmal noch Licht?“

Er erzählte eine Geschichte, in der die Kerzen eines Adventskranzes zu sprechen begannen: Die ersten drei Kerzen namens Friede, Glaube und Liebe seien aufgrund des zunehmenden Desinteresses der Menschen eine nach der anderen erloschen, als ein Kind das Zimmer betrat und mit der vierten Kerze namens „Hoffnung“ die anderen drei wieder entzündete. Dies sei sein Wunsch, betonte der Bischof, „dass das Licht der Hoffnung nicht ausgelöscht wird, dass vielleicht auch bei uns ein Kind anklopft und für uns ein Streichholz hat, um die Kerzen neu anzuzünden, die die Corona-Plage bei uns ausgelöscht hat.“ (AZ, ziss)