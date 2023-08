Augsburger Wildstörche sind abgezogen: Ein Junges starb im Unwetter

Zwei Storchenpaare zogen auf den Horsten am Augsburger Zoo insgesamt sechs Junge auf. Der Ausflug verlief nicht reibungslos.

Augsburg ist die einzige Großstadt in Bayern, in der sich Wildstörche angesiedelt haben, weiß Gerhard Mayer vom Landesbund für Vogel- und Naturschutz (LBV). Fans dieser beeindruckenden Vögel fiebern nun schon seit 19 Jahren dem Frühjahr und dem Herbst entgegen: Sie hoffen, dass die Störche heil aus ihren Überwinterungsgebieten kommen und bis zum Herbst erfolgreich brüten und die Jungen schließlich ohne Unfall ausfliegen. Gleiches gelte für die untere Naturschutzbehörde und die Mitarbeiter des Zoos. In diesem Jahr verlief der Ausflug der jungen Augsburger Wildstörche allerdings nicht ganz reibungslos.

Zwei Storchenpaare hatten sich auf den Horsten nahe des Augsburger Zoos eingenistet - eines zog zwei, das andere vier Junge auf. Für die zwei Augsburger Brutpaare schien heuer in der Aufzucht alles glatt zu laufen, beobachtete Mayer. Doch bei einem nächtlichen Unwetter mit Starkregen, Blitz und Donner Mitte Juli verließen die Störche des Zweiergeleges ihren Horst. "Ein Jungstorch konnte bereits fliegen, ein anderer wurde tot hinter der Zoomauer gefunden", berichtet er. Die flugfähigen Störche zogen ab, kamen aber nicht mehr in den Zoo zurück. Das beringte Männchen konnte nach dem Unwetter in Begleitung weiterer Störche in der Friedberger Au fotografiert werden.

Der tote Storch stammt aus dem Zweiergelege am Augsburger Zoo

Eine ehrenamtliche LBV-Mitarbeiterin fand den toten Jungstorch. Ein weiterer LBV-Mitarbeiter veranlasste die Entfernung des Kadavers am Rande des Siebentischwaldes. Der völlig durchnässte Kadaver muss wohl dem Zweiergelege zugeordnet werden, so Mayer, da die vier benachbarten und noch nicht flüggen Jungen am nächsten Tag noch auf ihrem Nest standen. Sie konnten erst zehn Tage später ausfliegen, weil das Wachstum der vier Jungen langsamer verlief.

In der Friedberger Au begleiteten zeitweise ein Dutzend Störche die Erntearbeiten der Landwirte. Foto: Gerhard Mayer

Ein Elterntier bewachte ständig die Jungstörche, das andere begab sich auf Nahrungssuche. Das allerdings nicht im Zoo - der Betreuer der Pflegestörche vermisste bei der Fütterung den Einflug der gesunden Störche. Sie wurden woanders fündig, wie Georg Mayer mitteilt. Die Augsburger Wildstörche konnten nach dem Unwetter Mitte Juli bei der Ernte von Heu und Getreide südlich Friedberg beobachtet werden. "Beim Einsatz der tonnenschweren Erntemaschinen bebte wohl die Erde und zwang Feldmaus und Maulwurf aus ihrem Bau. Zur Freude der Weißstörche, die täglich schnelle Beute fanden", so Mayer. (ziss)