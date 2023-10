Augsburg

12:44 Uhr

Augsburger wird Vorstand im Bundesverband Beratung neue Mobilität

Plus Der neu gegründete Verband Beratung neue Mobilität will sich dafür einsetzen, dass nachhaltige Mobilität in Deutschland in Zukunft besser gelingt.

Von Andrea Wenzel

Vor wenigen Tagen hat sich in Berlin der Bundesverband Beratung neue Mobilität (BBNM) gegründet. Sein Ziel ist es, die Mobilitätswende in Deutschland massiv voranzutreiben.

An der Doppel-Spitze des neuen Verbands steht der Augsburger Andreas Varesi. Der Elektrotechnik-Ingenieur ist gemeinsam mit Lisa Bohm geschäftsführender Vorstand. Zuvor war Varesi bereits Teilprojektleiter bei mehreren großen E-Mobilitätsprojekten der EU, gründete die emobile academy und sorgte gemeinsam mit der Dekra dafür, dass die Ausbildung von Beratern für Elektromobilität nach einheitlichen Standards erfolgt.

