Augsburger Wohnbaugruppe plant 75 Wohnungen in Inningen

An der Mariusstraße in Inningen soll eine neue Wohnanlage entstehen. Auch der bestehende Johanneskindergarten soll dort integriert werden.

Die städtische Wohnbaugruppe will im Bereich der Mariusstraße in Inningen rund 75 Wohnungen bauen. In dem Gebäudekomplex soll auch der bestehende evangelische Johanneskindergarten in vergrößerter Form (künftig drei Gruppen) unterkommen. Geplant werden drei Wohngebäude um einen Innenhof. Sie sollen drei Geschosse plus Dachgeschoss haben und werden, um sich in die Nachbarschaft einzufügen, mit einem geneigten Walmdach gestaltet. Die WBG plant alle Wohnungen als staatlich geförderte Wohnungen mit je nach Einkommen gestaffeltem Mietzuschuss zu errichten.

Augsburg: 75 neue Wohnungen in Inningen

Nachdem der Bauausschuss dem Vorhaben im Grundsatz einstimmig zustimmte, sollen die Planungen nun fortgesetzt werden. Das Areal liegt direkt südlich des Inninger Friedhofs und wird nach Westen von der Freiwilligen Feuerwehr begrenzt. Geplant ist ein abschnittsweiser Bau, um der Kita, die sich auch auf dem Areal befindet, einen nahtlosen Umzug zu ermöglichen. Ansonsten handelt es sich um eine unbebaute Fläche, die unter anderem zur Friedhofserweiterung freigehalten wurde. Bis tatsächlich gebaut werden könnte, werden Planungen und Erstellung eines Bebauungsplans aber wohl noch weit mehr als ein Jahr benötigen. (skro)

