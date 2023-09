Augsburg

vor 49 Min.

Augsburger Wohnbaugruppe stellt in diesem Jahr um die 250 Wohnungen fertig

Plus Die Augsburger Wohnbaugruppe schließt Neubauprojekte im Reese- und Sheridanpark sowie dem Spicherer-Areal ab. Doch wie geht es künftig in der Stadt weiter?

Von Stefan Krog

Die städtische Wohnbaugruppe - mit mehr als 10.000 Wohnungen der größte Vermieter in Augsburg - bringt ihre laufenden Baustellen bei größeren Wohnanlagen in absehbarer Zeit zu einem Ende: Wie die WBG am Freitag mitteilte, ist das Wohnprojekt Reesepark II an der Ecke Familie-Einstein-Straße/Ulmer Straße (Kriegshaber) inzwischen komplett bezogen. Alle 135 Wohnungen sind vermietet. Der Komplex mit dem siebenstöckigen Gebäude beherbergt auch ein Nachbarschaftszentrum mit Mehrgenerationentreff und Quartiersstützpunkt. Betreiber ist die Pfarrei St. Thaddäus. Die Grünanlage im Innenhof soll bis November fertig werden. Bei den Wohnungen handelt es sich um geförderten Wohnraum, Mieter bekommen also einen staatlichen Zuschuss.

Die formale Miete von 12,50 Euro pro Quadratmeter verringert sich so je nach Einkommensstufe auf sieben bis neun Euro pro Quadratmeter. Bei der benachbarten Wohnanlage Reesepark I hatte die WBG anfangs wie berichtet noch das Problem gehabt, die Wohnungen für die höchste Einkommensstufe (berechtigt sind auch Mittelschichtfamilien mit Kindern) zu vermieten. Grund war, dass vielen Bürgern wohl nicht klar war, dass sie Anspruch auf einen Wohnberechtigungsschein haben. Die Stadt startete daraufhin eine Image-Kampagne mit Plakaten. Zudem wurden die Anteile der drei Einkommensstufen an den Wohnungen zugunsten der unteren Stufen geändert.

