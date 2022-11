Augsburger wollen Strom sparen – doch der Erfolg muss sich erst zeigen

Angesichts der Energiekrise wollen viele Augsburger bei Strom und Wärme sparen. In welchem Ausmaß das geschieht, ist aktuell aber nicht zu beantworten.

Die Stadtwerke gehen davon aus, dass erst in einigen Monaten eine seriöse Aussage dazu möglich sein wird, in welchem Maß Bevölkerung und Firmen in Augsburg angesichts der Energiekrise bei Strom und Wärme sparen. Dafür müsse man zumindest einige kalte Wintermonate abwarten und dann einen temperaturbereinigten Vergleich ziehen. Aktuell sei es dafür noch zu früh.

Im vergangenen Winter, so die Stadtwerke, habe man einen hohen Verbrauch registriert, weil es zu Jahresbeginn eine sehr kalte Periode gab. Diese temperaturbedingten Verzerrungen müsse man ausschalten, wenn man Aussagen zum Verbrauchsverhalten treffen wolle. Aktuell, so Stadtwerkesprecher Jürgen Fergg, habe man dafür einen ungewöhnlich warmen Oktober. "Heizungen werden bisher kaum oder nur mäßig angelaufen sein", so Fergg. Über ihre Netzsparte haben die Stadtwerke eine gute Übersicht, wie viel Gas und Strom - unabhängig vom Anbieter - in Augsburg verbraucht werden.

Wie viel Energie benötigt die Wirtschaft im Raum Augsburg?

Neben Haushalten sind in großem Maßstab Fabriken und Firmen Abnehmer von Strom und Gas. Die Frage, wie dort angesichts von Lieferkettenproblemen und Nachfrageschwankungen produziert werden kann, wird den Energieverbrauch in den kommenden Monaten maßgeblich beeinflussen. Vergleiche mit den Vorjahren seien, so die Stadtwerke, grundsätzlich schwierig, weil Corona in den vergangenen zwei Wintern erhebliche Auswirkungen auf den Energieverbrauch hatte. Unter anderem schlossen Handel und Gastronomie, dafür stieg der Homeoffice-Anteil. (skro)

