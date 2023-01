Augsburgerin bringt am Notruftelefon Kind zur Welt

Mitten in der Nacht hat eine schwangere Frau den Augsburger Notruf gewählt. Noch während des Telefonats passierte es.

Diesen Notruf wird man bei der Integrierten Leitstelle Augsburg so schnell nicht vergessen. In der Nacht auf Dienstag gegen 2.45 Uhr meldete sich beim Notruf eine Hochschwangere. Die Frau - um die 40 Jahre alt - war alleine in der Wohnung im Ulrichsviertel. Wie die Berufsfeuerwehr berichtet, hatte sie starke Wehen im sehr kleinen Abstand. Der Disponent am anderen Ende der Leitung blieb ruhig.

Er ist selbst Vater und zudem Notfallsanitäter, heißt es weiter. Professionell habe er der Frau am Telefon wertvolle Anweisungen gegeben. Noch während des Notrufgesprächs kam das Kind auf die Welt.

Geburt am Notruftelefon: Augsburgerin bringt Mädchen zur Welt

Parallel dazu wurden Notarzt, Rettungsdienst und die Berufsfeuerwehr Augsburg an die Adresse geschickt, um die Tür zu öffnen. Zwischen einer kurzen Wehen-Pause aber machte die Frau vorsorglich selbst schon die Tür auf. Kurze Zeit später war das kleine Mädchen auf der Welt.

Der Disponent gab dringende Anweisungen bis das Kind schrie, er gratulierte als Erster, dann waren die Einsatzkräfte vor Ort. Das Mädchen wurde untersucht und gesund ins Krankenhaus gebracht. Ein ähnlich aufsehenerregender Fall einer Sturzgeburt hatte sich vergangenes Frühjahr in Haunstetten ereignet. (ina)