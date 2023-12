Augsburgerin präsentiert neue App bei "Die Höhle der Löwen"

Milana Marks ist bald beim TV-Format "Die Höhle der Löwen" zu sehen. Die Augsburgerin sucht Investoren für eine App, die hilft, private Termine und Aufgaben zu organisieren.

Es gab eine Zeit, in der hat Milana Marks viel gearbeitet, sehr viel sogar, sagt sie. Daran zu denken, dass die beste Freundin Geburtstag hat und man ihr gerne ein kleines Geschenk machen würde oder die Tatsache, dass die Oma wieder einmal angerufen werden sollte, seien in den Hintergrund gerückt. "Das hat mich geärgert, weil ich eigentlich ein Familienmensch bin und mir Freundschaften wichtig sind", schildert die 28-Jährige, die Angewandte Medien-, Sport- und Businessmanagement studiert hat. Sie hat deshalb eine Idee entwickelt, dieses Problem in den Griff zu bekommen. Herausgekommen ist die App "heyfam", die helfen soll, private Termine und Aufgaben besser zu organisieren. Sie ermögliche sogar eine erste Geschenksuche. Diese App stellt Milana Marks nun am 11. Dezember in der TV-Sendung " Die Höhle der Löwen" bekannten Investoren vor. Die Augsburgerin hofft auf einen Deal für ihr Start-up.

Augsburgerin Milana Marks hat das Start-up Heyfam gegründet

Heyfam ist die Kurzform von "Hey Family", erklärt Milana Marks. In der App gibt es verschiedene Funktionen, die im Privatleben organisatorisch unterstützen sollen: "Ich dachte, was es für das berufliche Umfeld gibt, muss es doch auch fürs Private geben. Aber ich habe nichts gefunden und bin deshalb selbst aktiv geworden." Bei heyfam können über einen Kalender alle familiären Termine vom Geburtstag der Freundin bis zum Einschulungstermin der Nichte hinterlegt werden. Neben einer klassischen Erinnerung plant die App dazu noch Zeit für die Geschenksuche ein und organisiert Wunschlisten und Anrufe. Zusätzlich hat Milana Marks eine ihren Angaben nach neue Möglichkeit der datenbasierten und markenübergreifenden Geschenksuche entwickelt.

Gefiltert wird auf dem Online-Marktplatz nach Alter, Interessen, Beziehung und Preis. Das Ergebnis soll den idealen Geschenkvorschlag liefern. Dafür arbeitet Marks mit Unternehmen wie Amazon, Jochen Schweizer oder Thalia zusammen. Die Suche ist in die heyfam-App integriert, bald soll es auch möglich sein, direkt aus der App heraus Geschenke an hinterlegte Adressen zu verschicken. "Die Idee ist es, mit kleinem digitalem Aufwand einen schönen Effekt im echten Leben zu erzielen", so Marks.

Augsburgerin sucht bei VOX-Sendung "Die Höhle der Löwen" Investoren

Noch ist die App in der Lernphase und wird stetig weiter entwickelt. Dafür braucht die 28-Jährige Investoren und hat sich deshalb beim TV-Format "Die Höhle der Löwen" beworben. "Ich wollte das von Beginn an machen, denn allein die Werbung für die App, die man durch den Auftritt im Fernsehen bekommt, ist super", gibt sie offen zu. Dass es so schnell mit der Bewerbung klappt und sie noch 2023 zu der VOX-Sendung eingeladen wird, hätte sie nicht gedacht. Das habe sie auch ein wenig unter Druck gesetzt: "Die App war zum Zeitpunkt der Einladung noch mitten in der Programmierung, wir hatten also noch keine Erfahrungswerte rund um die Nutzung von heyfam und wusste nicht so recht, wie das bei den Investoren ankommt." Gleichzeitig sei ihr bewusst gewesen, dass sie nichts zu verlieren habe.

Mit ihrem kleinen Opel sei sie deshalb allein, aber positiv gestimmt zu den Dreharbeiten nach Köln gefahren und habe in der Jugendherberge übernachtet, um Geld zu sparen. Vor Ort habe gute Stimmung geherrscht. "Ich bin Teil der Weihnachtssendung. Entsprechend waren alle festlich gekleidet und froh gelaunt." Dennoch sei kurz vor ihrem Auftritt die Aufregung in ihr hochgestiegen. "Die große Bühne ist so gar nicht meins. All die Scheinwerfer, das Stroboskoplicht und dann noch der Text, den man zur Vorstellung exakt wie besprochen aufsagen muss, waren für mich die tatsächlich größten Herausforderungen vor Ort." Länger als gedacht sei sie schließlich vor den Investoren gestanden und habe ihre Idee vorgetragen, Fragen beantwortet und diskutiert. "Ich bin schon gespannt, wie das am Ende im Fernsehen zusammengeschnitten wird", sagt sie lachend.

Carsten Maschmeyer ist der Wunsch-Löwe von Milana Marks

Zu sehen ist das Ergebnis am 11. Dezember bei "Die Höhle der Löwen" auf VOX (20.15 Uhr). Ob Milana Marks die Investoren von ihrer App überzeugen konnte, darf sie noch nicht verraten. Nur so viel: "Mein Wunschlöwe war ganz klar Carsten Maschmeyer. Er ist von den Löwen in der Sendung der mit der größten Erfahrung im Bereich Tech-Start-ups."