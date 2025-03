Augsburgerin spielt Ärztin in der TV-Serie „In aller Freundschaft“

Vanessa Rottenburg sitzt entspannt in ihrer Berliner Wohnung und freut sich, dass die Tageszeitung ihrer Heimatstadt sich für sie und ihre Geschichte interessiert. Die Schauspielerin ist seit November in der Rolle der Dr. Lucia Böhm in der TV-Serie „In aller Freundschaft“ (dienstags, 21 Uhr, ARD) zu sehen. An diesem Nachmittag ist sie per Video-Anruf mit unserer Redaktion verbunden. Immer wieder lacht sie laut, herzlich und ansteckend, wenn sie über die Schauspielerei spricht. Die ist ihre große Leidenschaft. Vanessa Rottenburg gehört zum Cast einer der beliebtesten deutschen Krankenhausserien. Ein Karriereweg wie aus dem Bilderbuch? Keineswegs. Denn: „Die Schauspielerei ist ein knallhartes Geschäft.“

