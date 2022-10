Augsburgerin steht wegen falscher Atteste zur Maskenbefreiung vor Gericht

Plus Eine Augsburgerin war angeklagt, weil sie sich bei einem Arzt falsche Atteste zur Maskenbefreiung beschafft hatte. Der Mediziner steht selbst im Fokus der Justiz.

Sie habe kein Unrecht begangen. Das betont die Angeklagte immer wieder. Und dass sie an einer chronischen Erkrankung leide, die im schlimmsten Fall zum Tode führen könne. Die Pädagogin aus Augsburg stand unlängst vor dem Amtsgericht wegen falscher Atteste zur Maskenbefreiung, die sie sich in der Phase der strengen Corona-Auflagen beschafft hatte. Der Arzt, der ihr die Bescheinigungen ausgestellt hatte, ist bei Gericht kein Unbekannter.