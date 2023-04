Augsburgerin tritt mit 87 Jahren aus der Kirche aus: "Lieber spende ich"

Leider ist es immer wieder das Geld, das Menschen veranlasst die Kirche zu verlassen.

Ich bin überzeugt, dass unendlich viel positives ehrenamtliches Engagement in den unterschiedlichen Kirchen passiert. Dieses wird durch die finanzielle Unterstützung, durch Räumlichkeiten und Menschen in unterschiedlichsten Berufen, die ihr Gehalt von einer Kirche bekommen, erst möglich.

Ja, es gibt Menschen, die dem Ansehen des Christentums durch ihr Verhalten (teilweise menschenverachtend) schaden und dagegen muss möglichst klar vorgegangen werden, ohne Frage!

Doch was wäre, wenn der Staat alles soziale Engagement der christlichen Kirchen aus eigenen Mitteln finanzieren müsste?

In meiner evangelischen Kirchengemeinde gibt es Räumlichkeiten, die häufig ausgebucht sind mit ganz unterschiedlichen Veranstaltungen für ganz unterschiedliche Menschengruppen, die zu einem großen Teil ehrenamtlich verantwortet werden. Wenn Flüchtlinge Hilfe brauchen, entstehen Helferkreise, die häufig im Rahmen einer Kirchengemeinde Menschen in Not unterstützen.

Warum werden bei Kirchenaustritten nie diese Chancen und Möglichkeiten der christlichen Kirchen bedacht?

