Augsburgerin will Obdachlosen mit speziellen Anzügen gegen die Kälte helfen

Rund 60 Obdachlose schlafen derzeit in Augsburg auf der Straße. Eine Augsburgerin hat wie sie eine Nacht draußen verbracht. Sie sammelt Geld für ein besonderes Projekt.

Die Augsburgerin Christina Zeeb hat eine warme Wohnung und ein gemütliches Bett. Aber kürzlich hat sie trotzdem eine – fast schlaflose – Nacht auf der Straße verbracht, weil sie mehr Bewusstsein für die Probleme obdachloser Menschen schaffen will. Bei ihrer Spendenaktion hat sie außerdem bereits über 4300 Euro gesammelt. Das Geld soll in spezielle Anzüge investiert werden, die wohnungslose Menschen nachts tragen können. Derzeit seien in den Augsburger Übergangswohnheimen genügend Plätze frei, informiert die Stadt, wohl wissend, dass sich das im Herbst und Winter auch wieder ändern wird. Und es gibt eine neue Entwicklung: Seit ein paar Wochen übernachten Obdachlose aus Polen immer mal wieder am Königsplatz.

Viel mitgenommen hat die 44-Jährige für ihre Nacht auf der Straße nicht: Isomatte, Schlafsack, Regenjacke, einen dickeren Pulli, eine Flasche Wasser und ihren Ausweis. "Mehr haben andere ja auch nicht", sagt sie. Ihr Versuch sollte so realistisch wie möglich sein. Knut Bliesener von der Wohnungslosenhilfe vom Sozialdienst katholischer Männer (SKM) gab ihr noch eine Trillerpfeife mit auf den Weg - für den Notfall. Er schätzt, dass derzeit etwa 50 bis 60 Menschen in Augsburg auf der Straße lebten. Das gehe aus Gesprächen mit den Streetworkern hervor, so Bliesener. Daneben gebe es noch eine Dunkelziffer, die auch er nicht beziffern könne. Die Situation verändere sich oft schnell.

Von November bis April haben alle Wohnungslose ein Recht auf Kälteschutz

Seit einigen Wochen würde immer mal wieder eine Gruppe von vier, fünf wohnungslosen Polen in dem kleinen Park am Königsplatz oder auch am Hauptbahnhof übernachten. Einen Anspruch auf einen Notschlafplatz hätten sie nicht automatisch, erklärt Bliesener. Von etwa November bis April wäre das etwas anderes. "Dann greift der Kälteschutz." Wer sonst einen Platz in einem Übergangswohnheim erhalten will, müsse Sozialleistungen beziehen. Wenn Bürgerinnen und Bürger aus einem anderen EU-Land nach Deutschland ziehen und keine Arbeit annehmen, erhielten sie aber mit wenigen Ausnahmen erst nach fünf Jahren Anspruch auf Sozialhilfe, sagt er.

Christina Zeeb will obdachlosen Menschen helfen und übernachtete deshalb eine Nacht auf der Straße. Foto: Miriam Zissler

Augsburg verfügt über ein Übergangswohnheim für obdachlose Frauen mit 20 Plätzen sowie zehn Notschlafplätzen. Das Übergangswohnheim für obdachlose Männer zählt 96 Plätze. "Derzeit sind ausreichend Kapazitäten vorhanden", sagt Sozialreferent Martin Schenkelberg (CSU). Inflation und Energiepreise machten sich noch nicht bemerkbar. Grundsätzlich steige in den kalten Monaten die Nachfrage – die Stadt wolle den obdachlosen Menschen im Winter aber zu jedem Zeitpunkt Unterkünfte anbieten, in denen sie sich aufwärmen könnten. Schenkelberg sagt: "Die in den letzten Jahren ausgebauten Angebote der Obdachlosenhilfe erleichtern uns nun, wie auch schon in der Phase der Corona-Lockdowns, den Umgang mit dieser Situation."

In Augsburg gibt es Einrichtungen für Menschen in schwierigen Lebenssituationen

Die Caritas hat im Abbé-Pierre-Zentrum in der Hofrat-Röhrer-Straße im vorigen Jahr ein Wohnheim für 20 alkoholkranke Menschen eröffnet. Hier leben auch Menschen, die zuvor in den Übergangsunterkünften untergebracht waren. Auch das Georg-Beis-Haus des St.-Ulrichs-Werks in Lechhausen, das in Trägerschaft des SKM steht, bietet rund 50 Männern ein neues Zuhause. Das Diakonische Werk engagiert sich ebenfalls in der Wohnungslosenhilfe.

Das Problem, vor dem Nichts zu stehen, kein Dach mehr über dem Kopf zu haben und – wenn überhaupt – bei Freunden und Bekannten auf der Couch schlafen zu können, ereilt auch immer mehr junge Menschen. Pia Haertinger vom SKM berichtet von einem jungen Mann, der zuletzt im Siebentischwald kampierte, weil er zwar im Herbst einen Job in Augsburg antreten kann, aber noch keine Wohnung gefunden hat. Das Problem hat die Stadt erkannt. Man habe einen Arbeitskreis eingerichtet und bereite Maßnahmen vor, sagt Martin Schenkelberg. Die Abstimmung mit den Trägern und Akteuren sei aber noch nicht so weit gediehen, um Projekte der Öffentlichkeit mitzuteilen.

Wie sich ein Obdachloser fühlt, kann Christina Zeeb nach ihrem Versuch nun ansatzweise erahnen. "Als ich mich auf die Isomatte auf den Boden der Annastraße setzte, veränderten sich die Blicke der Passanten sofort", erzählt sie. Sie wurde aus den Augenwinkeln beobachtet und fühlte sich schlecht. Nur eine Frau habe sich bei ihr erkundigt, ob alles in Ordnung ist. Zum Schlafen suchte sie sich in der Nähe des Kräutergartens am Roten Tor ein Plätzchen. Die Trillerpfeife hielt sie die ganze Nacht in der Hand und konnte nur Minuten schlafen, weil sie immer wieder aufschreckte: Mal war es ein Radler, ein Spaziergänger, das Rascheln eines Igels oder ein Hund, der an ihr schnüffelte. "Um 6.15 Uhr habe ich meine Sachen zusammengepackt und bin nach Hause gegangen. Andere können das nicht."

Christina Zeeb sammelt nach wie vor Geld für spezielle Wärmeschutzanzüge für obdachlose Menschen. Mehr Informationen finden Interessierte auf dem Portal der Stadtsparkasse www.mehrgeben.de.