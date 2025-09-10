Augsburgerin wird auf App um tausende Euro betrogen

Eine Frau aus dem Raum Augsburg ist im August von bislang unbekannten Tätern um mehrere tausend Euro betrogen worden. Laut Polizei wurde die Frau Anfang August auf einem Messenger-Dienst zu einer Gruppe hinzugefügt. In dieser versprachen ihr die Unbekannten eine Gewinnerzielung, wenn die Frau kleine Aufgaben, wie beispielsweise das „Liken“ eines Videos, erfülle. Hierfür bekam die Frau eine Geldauszahlung. Im weiteren Verlauf brachten die Unbekannten die Frau dazu, immer wieder Geld auf ein Konto zu überweisen. Hierfür versprachen die Täter die Auszahlung einer Rendite. Anfangs bekam die Frau das Geld. Im weiteren Verlauf blieben die Zahlungen jedoch aus. Die Frau wurde misstrauisch und verständigte die Polizei. Nach derzeitigen Erkenntnissen entstand ein Vermögensschaden im mittleren vierstelligen Bereich. Die Polizei rät Bürger bei derartigen Fällen zur Vorsicht. (klijo)

