Augsburgs Alt-Oberbürgermeister Kurt Gribl wird Ehrenbürger

Gewürdigt werden Gribls Verdienste um die Region, etwa Uniklinik, Staatstheater und Stadtumbau. Am 3. Juli gibt es im Goldenen Saal in Augsburg einen Festakt.

Der Stadtrat hat am Donnerstag beschlossen, Alt-Oberbürgermeister Kurt Gribl ( CSU) die Ehrenbürgerwürde zu verleihen. Die Entscheidung fiel hinter verschlossenen Türen und war dem Vernehmen nach einstimmig. Gribl ist damit die 46. Persönlichkeit, die dermaßen ausgezeichnet wird. Am 3. Juli soll es einen Festakt im Goldenen Saal für ihn geben.

In Gribls Amtszeit fielen Weichenstellungen für Infrastrukturprojekte wie die Umwandlung des kommunalen Klinikums zur Uniklinik, die Theatersanierung samt Übernahme der Trägerschaft durch den Freistaat, die Sanierung von Kongresshalle und Curt-Frenzel-Stadion sowie der Innenstadt-Umbau, wobei Gribl bei manchen Projekten auch betonte, dass diese ein Langstreckenlauf seien, der über mehrere Ratsperioden mit unterschiedlichen Personen gehe. Insgesamt trat Gribl mit dem Anspruch an, manche grundsätzliche Strukturen so zu verändern, dass sie der Stadt Augsburg auf Dauer nicht zur Belastung werden. Im Klinikum gab es einen nicht unumstrittenen Sanierungskurs, letztlich übernahm der Freistaat das Haus, was angesichts der anstehenden Umbrüche im Gesundheitssystem die heutige Stadtregierung wohl ruhiger schlafen lässt.

In seiner Würdigung bezeichnete der Stadtrat Gribls Amtszeit als "sachliche, von Fakten getragene Entscheidungspolitik mit Übersicht und einem klaren Blick für die Zukunft". Gribls Bereitschaft zu beherztem Handeln sei etwa bei der Großevakuierung wegen der "Weihnachtsbombe" deutlich geworden. "Er verkörperte damit in vorbildhafter Weise den strategischen Denker, der mutig voranging und bereit war, die richtigen Entscheidungen für ein starkes und zukunftsfähiges Augsburg zu treffen", heißt es im Beschlusstext für die Würdigung. Gribl war von 2008 bis 2020 Oberbürgermeister, bevor er beschloss, sich nach zwei Amtsperioden aus der Politik zurückzuziehen. Gribl ist heute wieder als Rechtsanwalt tätig.

Zuletzt wurde die Ehrenbürgerwürde dem früheren Ministerpräsidenten Horst Seehofer (CSU) verliehen - ein Beschluss, der politisch umstritten war. Zu den Ehrenbürgern zählen auch der frühere FCA-Präsident Walther Seinsch und Alt-Oberbürgermeister Peter Menacher (CSU). In der Liste der verstorbenen Ehrenbürger finden sich unter anderem Rabbiner Henry Brandt, der Holocaust-Überlebende Mietek Pemper, Mäzen Kurt F. Viermetz, Widerstandskämpferin Anna Pröll oder Alt-Oberbürgermeister Hans Breuer (SPD).