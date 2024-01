Augsburg

Augsburgs CO₂-Ausstoß geht deutlich nach unten – und ist dennoch zu hoch

Der CO₂-Ausstoß in Augsburg ist in den vergangenen Jahren deutlich nach unten gegangen.

Plus Der Kohlendioxid-Ausstoß sinkt aufgrund des geringeren Energieverbrauchs. Trotz der Einsparungen reicht das beschlossene Restbudget nicht aus. Welches Ziel nun realistisch ist.

Von Stefan Krog

Die CO₂-Emissionen in Augsburg sind in den vergangenen Jahren deutlich nach unten gegangen. Laut einer vorläufigen Bilanz des städtischen Umweltamtes sank der umgerechnete jährliche CO₂-Ausstoß je Einwohner durch Strom und Wärme von 7,29 Tonnen (2012) auf 4,45 Tonnen (2022). Hinzu kommt der CO₂-Ausstoß durch Heizöl und den Verkehr, wobei für die Verkehrsabschätzung noch Daten des Freistaats fehlen. Am generellen Trend wird sich dadurch aber nichts ändern: In der Summe könne man in den fünf Jahren von 2016 bis 2021 von einer "Rekordabnahme" sprechen, so Ralf Bendel vom Umweltamt. "So viel wurde noch nie gespart." Doch trotz der Einsparungen ist die Stadt unter ihren selbst gesteckten Zielen geblieben."

Am stärksten reduziert wurde der CO₂-Ausstoß im Bereich der Industrie. Bei den Haushalten ist der Ausstoß seit 2011 weitgehend konstant geblieben. Die einzelnen Haushalte produzieren weniger Kohlendioxid, allerdings wird dieser Effekt durch das Bevölkerungswachstum der vergangenen Jahre aufgehoben.

