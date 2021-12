Augsburgs Corona-Testzentrum zieht von der Messe an den Plärrer

Der Umzug des Corona-Testzentrums startet bald. Auf- und Abbau nehmen mehrere Tage in Anspruch, am Umzugstag selbst wird dort nicht getestet. Doch es gibt Alternativen.

Tausende von Corona-Tests wurden seit Mai vergangenen Jahres im Testzentrum auf dem Messegelände gemacht. Nun zieht die Einrichtung um. Künftig wird das "Drive-through"-Zentrum (man fährt mit dem Auto durch und wird getestet, ohne aussteigen zu müssen) auf dem Plärrergelände stehen. Wann genau letztmals auf der Messe und wann erstmals auf dem Plärrer getestet wird, ist noch nicht klar. Der Umzug soll am Donnerstag, 16. Dezember, starten. Wie schnell er geht, hängt laut Stadt auch vom Wetter ab. Auf dem Plärrer fallen mit dem Umzug künftig einige Parkplätze weg.

Auchgsburgs Corona-Teststation zieht zum zweiten Mal um

Es ist bereits das zweite Mal, dass das Testzentrum umzieht. Zu Beginn der Corona-Pandemie hatte die Stadt es auf dem Wertstoffhof in Haunstetten eingerichtet. Als dieser in Betrieb ging, zog die Teststation auf die Messe um. Bislang war sie in einer Halle untergebracht, künftig gibt es ein Zelt. Am Prozedere ändert sich nichts: Autofahrerinnen und Autofahrer können während des Tests im Wagen sitzen bleiben. Auch Fußgehende und Radfahrende werden in der Station aber getestet.

Aufbau und Umzug des Testzentrums seien laut Stadt "stark von der Witterung abhängig". Steht das Zelt, müssen IT und Inneneinrichtung umziehen. Die Stadt veranschlagt dafür einen Tag. An diesem Umzugstag können selbst für berechtigte Personen keine kostenfreien PCR-Testungen angeboten werden. Die Stadt empfiehlt daher, auf Testzentren in den angrenzen Landkreisen auszuweichen oder einen anderen Tag für einen Test zu wählen. Der Übergang von der Messe zum Plärrer erfolgt fließend, die Stadt wird informieren, wann es soweit ist. An den Weihnachtsfeiertagen und über Neujahr werde der Testbetrieb auf dem Plärrer aber auf jeden Fall laufen.

Stadt Augsburg übernimmt keine rechtliche Haftung

Eine rechtliche Haftung, dass die Ergebnisse der kostenfreien PCR-Tests binnen 24 Stunden bei den getesteten Personen eingehen, übernimmt die Stadt generell nicht: "Die kostenlosen Jedermann-Tests im Rahmen der Bayerischen Teststrategie dienen in erster Linie der Eindämmung der Pandemie in Bayern und nicht vorrangig privaten oder touristischen Zwecken. Wenn Personen für eine Flugreise verbindlich ein Testergebnis innerhalb von 24 Stunden benötigen, sollten sich diese an gewerbliche Anbieter wenden, wie es sie etwa an Flughäfen gibt", heißt es in einer Pressemitteilung.

Lesen Sie dazu auch

Außer dem Testzentrum auf der Messe bzw. bald dem Plärrer (Tests nur mit Termin) hält die Stadt auch eines in der Maximilianstraße 59 sowie in Haunstetten (Unterer Talweg 100) vor. An beiden Anlaufstellen werden ohne vorherige Terminvereinbarung kostenlose Schnelltests angeboten. (AZ/nip)