Augsburgs CSU-Chef Ullrich legt Klimacampern den Abschied nahe

CSU-Politiker Volker Ullrich fordert Klimacamp-Aktivisten auf, sich von linksextremistischen Gruppierungen zu distanzieren. Kritik gibt es auch am "Containern".

Die Augsburger CSU hat sich auf einen schärferen Kurs gegen das Klimacamp am Moritzplatz verständigt. Das Camp sei in seiner derzeitigen Form nicht weiter zu tolerieren, sagen Oberbürgermeisterin Eva Weber (CSU) und der Augsburger CSU-Vorsitzende Volker Ullrich. Die Klimacamper ließen sich von den Aussagen der CSU-Politiker nicht beeindrucken. Sie wollen bleiben und verweisen auf die Erfolge bei der juristischen Auseinandersetzung um das Camp. Nun legt Ullrich nach. Er fordert die Klimacamper auf, vom Camp Abschied zu nehmen. Dies könne in Absprache mit der Stadt Augsburg geschehen. Ullrich führt politische Gründe auf, warum das Camp nach fast zwei Jahren aufgeben soll.

Kein Verständnis zeigt Ullrich für eine Aktion der Klimacamper, die am Dienstag stattfindet. Es sollen, so die Aktivisten, Lebensmittel verschenkt werden. Die Lebensmittel seien zuvor von Supermärkten aus dem Abfall gezogen worden. Containern heißt der Begriff. "Trotz des Risikos, strafrechtlich verfolgt zu werden, gehen wir containern. Wir können nicht tatenlos mit ansehen, dass gute Lebensmittel im Müll landen, anstatt gegessen zu werden", kündigt Charlotte Lauter vom Klimacamp an. Ullrich reagiert darauf: "Ungeachtet der sicherlich zu führenden Debatte um Lebensmittelverschwendung sind mögliche Verstöße gegen geltende strafrechtliche Vorschriften oder deren Billigung in unserem Rechtsstaat keine akzeptable Form des Protests."

Volker Ullrich, Augsburgs CSU-Vorsitzender, hat den Ton gegen das Klimacamp verschärft. Foto: Bernd Hohlen (Archivbild)

Der CSU-Chef sagt ferner, dass die Aktivistinnen und Aktivisten sich der politischen Debatte stellen müssten. Denn es gehe eben nicht mehr allein um Themen der Klimagerechtigkeit. Ullrich rückt die Klimacamper in die Nähe von Personen, die sich nicht von linksextremistischen Einrichtungen und Organisationen distanzieren. Das Klimacamp habe zur Unterstützung der sogenannten "Roten Hilfe" aufgerufen. Dieser Verein werde vom Verfassungsschutz überwacht.

Wegen des Augsburger Klimacamps gibt es Zoff zwischen CSU und Grünen

Die Klimacamper müssten sich selbst fragen, inwieweit unter dem Deckmantel des Klimaschutzes eine eigene linksextremistische Agenda verfolgt werde. Ullrich betont, dass das Versammlungsrecht ein hohes Gut sei: "Es wäre indes ein Gewinn, wenn das Klimacamp in Absprache mit der Stadt seine dauerhafte Präsenz im Sinne von Camping im öffentlichen Raum beenden würde." Der Umgang mit dem Klimacamp sorgt auch für Zündstoff im Regierungslager von CSU und Grünen im Augsburger Rathaus. Die Grünen schlagen sich auf die Seite der Klimacamper. Unverständnis über das Agieren der Camper kommt hingegen von der Fraktion Bürgerliche Mitte.

Das Klimacamp am Moritzplatz. Foto: Silvio Wyszengrad

Das Klimacamp in Augsburg ist das älteste in Deutschland. Das Camp in Nürnberg wurde Ende April von den Klimaschützern aufgegeben. Dies geschah in Absprache mit der Stadt Nürnberg. Man wolle neue Aktionsformen finden, sagten die Organisatoren. Die dauerhafte Präsenz, die mit einer Belebung des Camps rund um die Uhr verbunden ist, sei personell nicht mehr zu stemmen, hieß es aus Nürnberg.

