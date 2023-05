Augsburgs Einkommensniveau ist unbefriedigend – doch es gibt Hoffnung

Plus Hinter dem niedrigen Einkommensniveau in Augsburg stecken jahrzehntelange Entwicklungen, die nicht einfach umzukehren sind. Doch wichtige Schritte sind getan.

Geld allein macht nicht glücklich – wenn man so will, übt sich Augsburg seit Jahrzehnten darin, den Beweis dafür anzutreten. Im Großen und Ganzen sind die Menschen zufrieden in ihrer Stadt, das zeigen unter anderem die Bürgerumfragen recht eindeutig. Dem gegenüber steht ein Einkommensniveau, das bayernweit außerordentlich niedrig ist. Dieser Zustand ist absolut unbefriedigend – allerdings gibt es auch Entwicklungen, die Anlass für Zuversicht bieten.

Armut: Einkommen in Augsburg ist bayernweit unterdurchschnittlich

Armut zeigt sich offen in den vielen Anlaufstellen in der Stadt, aber auch verdeckt. Häufig spielen dabei langfristige Trends eine Rolle: Augsburg ist traditionell Arbeiterstadt, der Strukturwandel ist gerade in anderen Städten deutlich weiter fortgeschritten. Auch der höhere Migrationsanteil zeigt sich hier, Menschen mit entsprechendem Hintergrund sind häufiger von Arbeitslosigkeit betroffen. Hinzu kommt, ganz entscheidend, das niedrige Bildungsniveau. Hinter all dem stecken jahrzehntelange Entwicklungen, die nicht von heute auf morgen umzukehren sind.

