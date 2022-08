Augsburg

Augsburgs einzige Swing-Tanz-Schule: Ein Tanz aus purer Lebensfreude

Ein Tanz für alle: Seit zehn Jahren wird im Hep Cat Club in Augsburg Swing getanzt.

Plus Seit zehn Jahren wird im Hep Cat Club in Augsburg Swing getanzt. Dabei tanzen Männer mit Frauen, Männer mit Männern, Frauen mit Frauen. Auch das Alter spielt keine Rolle.

Von Fridtjof Atterdal

Die Tanzstile heißten Lindy Hopp, Balboa oder Vintage Jazz. Fast alle stammen sie aus den USA der 20er, 30er und 40er-Jahre - und machen auch heute noch ganz offensichtlich einen Riesenspaß. Oder wie es Tanzlehrer Thomas Bachmann ausdrückt: "Du kannst nicht Swing tanzen und dabei schlecht drauf sein." Seit zehn Jahren wird in Augsburgs einziger Swing-Tanzschule Hep Cat Club das Lebensgefühl einer vergangenen Ära "nachgetanzt". Was Grund genug für die Swing-Fans war, am Samstag ihre Lieblingstänze mit einer großen Geburtstagsparty zu feiern.

