Augsburgs Freibäder schließen nach dem Wochenende

Es klingt ein wenig nach Endzeitstimmung: Am Sonntag, 8. September, geht der Augsburger Herbstplärrer zu Ende. Für das letzte Volksfest-Wochenende sind Temperaturen von 25 Grad angekündigt. Eigentlich Badewetter. Wer gern die städtischen Freibäder besucht, muss sich allerdings sputen: Familienbad und Bärenkellerbad haben am Montag, 9. September, zum letzten Mal geöffnet, der Betrieb im Fribbe endet bereits am Sonntag. Eine Verlängerung der Freibadsaison ist nach Auskunft des städtischen Bäderamtes auch bei anhaltend gutem Wetter nicht machbar, auch wenn sich mancher Badegast hier eine Änderung wünschen würde.

Icon Vergrößern Das Spickelbad eröffnet als erstes Hallenbad in Augsburg. Foto: Lea Binzer Icon Schließen Schließen Das Spickelbad eröffnet als erstes Hallenbad in Augsburg. Foto: Lea Binzer

Am Montag, 9. September, öffnet das erste Hallenbad in Augsburg: Es ist das Spickelbad. Am Dienstag folgen die Hallenbäder in Göggingen und Haunstetten. Im Alten Stadtbad, dem vierten städtischen Hallenbad, beginnt der Betrieb am Samstag, 14. September. Es ist ein fließender Übergang vom Schwimmen im Freien zum Abtauchen in den überdachten Bädern. Diese Regelung orientiert sich seit Jahren am Schulbeginn, der heuer am Dienstag, 10. September, ist. Beim Bäderamt heißt es: „Die Hallenbäder müssen planmäßig geöffnet werden, um den Schul- und Vereinsbetrieb sicherzustellen.“ Viele Schulen und Vereine seien auf die Hallenbäder angewiesen, um ihren Sportunterricht und das Training fortzusetzen.

Eine Rolle spiele zudem das Personal. Insbesondere Rettungsschwimmer, die während der Freibadesaison eingesetzt waren, hätten nun Urlaub. „Dieser wird traditionell nach dem Ende der Freibadsaison genommen, um den Betrieb während der Hochsaison zu gewährleisten“, so das Bäderamt. Das Amt sieht aus diesen Gründen wenig Möglichkeiten, etwas an der gängigen Regelung zu ändern - selbst wenn es für die kommende Saison mehr Vorlaufzeit gibt.

Erste Einschränkungen gelten bereits. Das kleine Lechhauser Freibad, für das kein Eintritt erhoben wird, ist seit Montag geschlossen - trotz der laufenden Ferienwoche. Beim Bäderamt wird darauf verwiesen, dass Personal aus Freibädern bereits jetzt in den Hallenbädern benötigt werde. Die Sportstätten müssen für den Saisonstart herausgeputzt werden.

Augsburg: 224.000 Badegäste kamen in die Freibäder

Für die auslaufende Freibadsaison in Augsburg liegen derweil erste Zahlen vor. Bis Ende August kamen knapp 224.000 Badegäste. Nach einem sehr schwachen Saisonstart aufgrund des schlechten Wetters im Mai und Juni lief es im Juli und August umso besser. In der Statistik tauchen auch die Badegäste auf, die in den Sommerferien keinen Eintritt bezahlen: Jungen Menschen unter 18 Jahren bietet die Stadt einen kostenlosen Freibadbesuch an. Darüber hinaus hat sie die Öffnungszeiten reduziert: Familienbad, Bärenkellerbad und Fribbe haben von 11 bis 19 Uhr geöffnet.

Ganz beendet ist die Freibadsaison allerdings doch noch nicht: Wie in früheren Jahren wird das Familienbad ausnahmsweise nochmals geöffnet. Ins Wasser dürfen dann bei „Bello´s Batschlach“ die Augsburger Hunde. Am Wochenende, 14. und 15. September, ist das Familienbad dafür von 10 bis 18 Uhr geöffnet. Die Wasserwacht Augsburg-West organisiert die Veranstaltung. Der Eintritt kostet fünf Euro pro Hund und Tag. In der Woche vor dem Hundebadetag wird die Chlorung des Wassers eingestellt, damit die Hunde keine gesundheitlichen Schäden erleiden, so die Stadt. Nach der Veranstaltung wird das Wasser dann abgelassen.

Badegäste, die ab Dienstag nächster Woche nicht mehr in die Freibäder können, aber dennoch weiter unter freiem Himmel schwimmen wollen, haben Alternativen. Das Naturfreibad in Haunstetten hat noch länger geöffnet. Baden ist ferner in Seen sowie Lech und Wertach möglich.