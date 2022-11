Augsburgs Innenstadt könnte auch ohne Karstadt bestehen

Es wäre gut, wenn Karstadt in Augsburg erhalten bliebe. Doch die Stadt könnte auch ohne das Warenhaus genug Anziehungskraft haben.

Die Krise ist für die Beschäftigten bei Karstadt ein ständiger Begleiter – und ebenso kommt immer wieder die bange Frage auf: Verliert die Augsburger Innenstadt mit der Filiale einen wichtigen Anziehungspunkt? Aktuell ist der Warenhaus-Konzern mal wieder in Schieflage – vielen Filialen droht das Aus. Einiges spricht dafür, dass das Augsburger Haus eine Zukunft hat, entweder bei dem Konzern selbst oder in neuen Händen. Das wäre sicher das Beste – für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ebenso wie für den Innenstadt-Handel.

Innenstadt-Handel: Die Ausgangslage ist gar nicht so schlecht

Dennoch: Augsburg sollte sich nicht darauf verlassen, dass man Glück hat und es in dem Kaufhaus doch wieder irgendwie weitergeht. Die Innenstadt muss genug Anziehungskraft haben, um ein mögliches Karstadt-Aus verkraften zu können. Die Ausgangslage ist gar nicht so schlecht. Die Innenstadt hat noch immer einen spannenden Mix an Geschäften. Die Kombination aus größeren Geschäften und Modeketten mit den kleineren Läden im Lechviertel ist reizvoll. Und das Angebot in der Gastronomie hat in den vergangenen Jahren zugelegt.

Noch Luft nach oben ist bei der Aufenthaltsqualität. Zwar sind große Teile der Fußgängerzone inzwischen saniert, doch es muss allen Generationen noch mehr Freude machen, dort zu verweilen – etwa mit Spielmöglichkeiten und mehr Grün.

