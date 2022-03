Augsburg

06:32 Uhr

Augsburgs "Shopping Queen" Sarah Lettieri übt Kritik am Fernsehformat

Plus Am letzten Tag der Augsburg-Woche bei "Shopping Queen" durfte Sarah Lettieri ihr Outfit einkaufen. Das hat Spaß gemacht, doch noch einmal mitmachen würde sie eher nicht.

Von Hannah Lutzenberger

Unter dem Motto "Gewollt gerollt! Finde einen tollen Look rund um deinen neuen Rollkragen!" suchten diese Woche fünf Augsburgerinnen nach ihrem perfekten Rollkragen-Look. Die 31-jährige Sarah Lettieri war eine von ihnen, sie stellte am Freitag als letzte der fünf Frauen ihren Look zusammen. Ganz nach dem Motto "Das Beste kommt zum Schluss" bekam sie von den anderen vier Augsburgerinnen die meisten Punkte und wurde im Finale in Hamburg von Modedesigner Guido Maria Kretschmer zur neuen "Shopping Queen" von Augsburg gekürt. Der Auftritt hat ihr Spaß gemacht, ein zweites Mal würde sie sich aber wohl dennoch nicht um die Teilnahme bewerben.

