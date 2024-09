Augsburg wartet auf die Surfwelle – doch sie ist weiter nur im Testbetrieb

Augsburgs neue und erste Surfwelle sollte in diesem Sommer in Betrieb gehen. Doch eröffnet wird sie aus mehreren Gründen nun erst im kommenden Jahr. Dass trotzdem seit Wochen am Senkelbach gegenüber dem Plärrer immer wieder Wellenreiterinnen und -reiter zu beobachten sind, hat seinen Grund.

Eigentlich sieht alles fertig aus. Das großzügige Holzdeck, das über dem Bach gebaut wurde, steht inzwischen, die mechanisch herbeigeführte Welle türmt sich auf, und doch gibt es laut einer Pressemitteilung des Vereins Surffreunde Augsburg noch einiges zu tun. „Die Anlage ist momentan noch eine Baustelle“, wird Vereinsmitglied Philipp Rost zitiert. Es könne leider noch kein regulärer Vereinssport stattfinden. „In dieser Phase darf Surfen nur der Weiterentwicklung von Baumaßnahmen, Sicherheitskonzepten, Organisationsabläufen, Kommunikationswegen, Logistik und dergleichen dienen.“ Mitglieder haben nämlich bereits Möglichkeiten, auf der Welle zu reiten.

Auf Sicherheit wird bei Augsburgs Surfwelle am Senkelbach Wert gelegt

Rund 50 Surferinnen und Surfer lassen sich, wie der Verein berichtet, derzeit auf eigene Kosten von der Wasserwacht Augsburg Ost und der DLRG zu Rettungsschwimmern ausbilden. Man will für alle Fälle gewappnet sein, wenn die Welle eines Tages offiziell in Betrieb genommen wird. „Unsere Anlage muss nicht nur technisch zuverlässig sein, sondern auch die Betreuungspersonen und Kursleiter müssen auf höchstem Niveau für Sicherheit sorgen können“, meint Vera Bauer von den Surffreunden. Sie freut sich, dass sich so viele Surf-Fans ehrenamtlich dafür engagieren. Wie bereits berichtet, wird die Welle am Senkelbach nicht für jedermann zugänglich sein.

Sie bleibt zunächst dem Verein vorbehalten. Dies hat die Mitgliederzahl in den letzten Monaten auf 700 schnellen lassen. Auch wird man mit einem Buchungssystem operieren. Wellenreiter müssen sich dann ihre Zeitfenster reservieren. Das System wird derzeit ebenfalls getestet. Das ist aber noch nicht alles an Vorbereitungen.

Was die Augsburger Wellenwärter können müssen

Neben der Ausbildung zu Rettungsschwimmern ist es für die Betreuung der Anlage notwendig zu lernen, wie die Wellentechnik funktioniert. Vera Bauer zählt zu den bereits ausgebildeten „Wellenwärtern“. „Eine der Aufgabe ist als Wellenwärterin ist es, die Anlage mit den Handkurbeln so einzustellen, dass die Welle nicht zu steil und zu anspruchsvoll für die jeweilige Surfgruppe ist“, erklärt Bauer. Das sei eine mitunter anstrengende Handarbeit. „Wir nennen uns daher auch liebevoll die Kurbelknechte.“

Icon Vergrößern An der Surfwelle werden Rettungsübungen durchgeführt. Foto: Michael Gilg Icon Schließen Schließen An der Surfwelle werden Rettungsübungen durchgeführt. Foto: Michael Gilg

Weil Wasserstand und Abflussmenge am Senkelbach ständig schwankten, müsse die Anlage häufig neu justiert werden, um eine surfbare Welle zu erzeigen, erklärt Wellenwärter Simon Kaiser, der sich bei Konstruktion und Bau der Anlage mit engagiert hat. An Augsburgs erster Surfwelle wird also in den nächsten Wochen weiter getestet und ausgebildet. Die Surffreunde Augsburg wollen für die offizielle Eröffnung der Sportanlage, die insgesamt rund 400.000 Euro kosten soll, und finanziell vom Freistaat Bayern und der Stadt Augsburg unterstützt wird, rundum vorbereitet sein.

Icon Vergrößern Schon im Frühjahr, als die Temperaturen noch knackig waren, wurde die Surfwelle an Senkelbach getestet. Foto: Sebastian Harjung Icon Schließen Schließen Schon im Frühjahr, als die Temperaturen noch knackig waren, wurde die Surfwelle an Senkelbach getestet. Foto: Sebastian Harjung