Augsburgs neue WBG-Zentrale geht in einem Jahr in Betrieb

Die städtische Wohnbautochter WBG kann aktuell keine neuen Wohnbauprojekte in Angriff nehmen, baut aber einen neuen Firmensitz. Wie die Wohnbaugruppe das begründet.

Autofahrer an der Bgm.-Ackermann-Straße konnten in den vergangenen zwei Jahren zuschauen, wie das neue Gebäude in die Höhe wuchs: Die städtische Wohnbaugruppe hat am Mittwoch den Hebauf für ihre neue Unternehmenszentrale auf dem früheren Festplatz des Deutsch-Amerikanischen Volksfests gefeiert. Das markante Bürogebäude soll im Juli 2024 bezogen werden. Der Bau kostet 48 Millionen Euro.

Der Neubau fällt in eine Zeit, in der die Wohnbaugruppe wegen der Zinsentwicklung bei Krediten neue Wohnungsbauprojekte auf Eis legt. Man werde in diesem Jahr bei der Ankündigung bleiben müssen, keine neuen Projekte anfangen zu können, so WBG-Geschäftsführer Mark Dominik Hoppe. Laufende Projekte würden fortgesetzt. Die Wohnbaugruppe verweist darauf, mit dem Neubau, der neben Büros auch den Betriebshof aus der Schillstraße vereinigen wird, Platz für neue Wohnungen auf eigenem Grund zu schaffen. Auf dem Noch-Werkstattareal in Lechhausen sollen 118 Wohnungen entstehen. Zudem sei die neue Firmenzentrale aus strategischen Gründen wichtig: Die seit 1927 genutzten Räume im Schuberthof an der Rosenaustraße seien inzwischen zu klein. Zuletzt mussten frei werdende Wohnungen in Büros umfunktioniert und ein Büropavillon im Innenhof aufgestellt werden. Eine Erweiterung der Räume sei nicht möglich, angesichts des anstehenden Neubau- und Sanierungsprogramms aber nötig.

Projekt der WBG Augsburg verteuerte sich um vier Prozent

Oberbürgermeisterin Eva Weber (CSU) sagte, die WBG sichere mit dem Bau der neuen Firmenzentrale die Zukunft des geförderten Wohnungsbaus in Augsburg. Breite Schichten könnten von dem Wohnbauprogramm profitieren. WBG-Chef Hoppe verwies darauf, dass es trotz schwieriger Rahmenbedingungen gelungen sei, die Verteuerung gegenüber der Planung von 2020 auf knapp vier Prozent zu begrenzen. 2021 und 2022 seien die Baupreise deutschlandweit um jeweils 15 Prozent gestiegen.

Das neue WBG-Gebäude mit seinen sieben Stockwerken steht an städtebaulich markanter Stelle an der Kreuzung Bgm.-Ackermann-Straße/Reinöhlstraße. Etwa 200 Meter entfernt entsteht aktuell der Neubau der Polizeiinspektion Augsburg-West, geplant ist an der Bgm.-Ackermann-Straße zudem ein neues Studentenwohnheim zusammen mit dem Neubau einer Privatschule.