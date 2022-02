Augsburgs neuer Studentenpfarrer bringt eine große Familie mit

Plus Der neue Pfarrer in der Evangelischen Studierendengemeinde wird zum vierten Mal Vater. Als Geistlicher hat er vielfältige berufliche Erfahrungen im Gepäck.

Tobias Wittenberg dürfte die Sorgen und Nöte junger Leute kennen, die sich durch die Pandemie verschärft haben. Wenn der 49-Jährige ab April als neuer evangelischer Studentenpfarrer nach Augsburg kommt, bringt er eine große Familie mit. Beruflich hat er viel Erfahrung mit der Lebenswirklichkeit jüngerer Menschen, etwa als Brennpunktpfarrer, aber nicht nur.