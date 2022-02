Oberbürgermeisterin Eva Weber wählt den Bundespräsidenten mit

Die Augsburger Oberbürgermeisterin wird von der CSU-Landtagsfraktion als Wahlfrau für die Bundesversammlung aufgestellt. Wem sie ihre Stimme geben wird.

Oberbürgermeisterin Eva Weber ( CSU) wird an diesem Sonntag in Berlin als Wahlfrau bei der Bundespräsidentenwahl ihre Stimme abgeben. Der Bundespräsident wird von der Bundesversammlung gewählt, die aus Bundestagsabgeordneten und Delegierten der Landtage aller 16 Bundesländer besteht. Weber wurde, wie mehrere Landtagsabgeordnete aus der Region oder die Neu-Ulmer Oberbürgermeisterin Katrin Albsteiger (CSU), vom Bayerischen Landtag als Delegierte benannt.

Auch Prominente aus der Gesellschaft wie FC-Bayern-Star Leon Goretzka, Pianist Igor Levit oder Virologe Christian Drosten wurden von den Landtagen als Wahlmänner aufgestellt. "Es passiert nicht jeden Tag, dass man das Staatsoberhaupt mitwählen darf. Das ist für mich ein herausragendes Erlebnis", so Weber am Freitag. Sie werde dem amtierenden Bundespräsidenten Frank-Walter Steinmeier - er wird auch von der Union unterstützt - ihre Stimme geben, so Weber. "Er hat in einer schwierigen Zeit das Land zusammengehalten, die richtigen Worte und Initiativen gefunden und genießt hohe Anerkennung in der Bevölkerung", so Weber. (skro)

