Augsburgs Rockszene trauert um "Manni" Blank

Sein Markenzeichen war sein Westernhut: Der einstige Augsburger Rockmusiker Manfred Blank ist gestorben. Ein Nachruf auf einen Mann, dem die Stadt "zu provinziell" wurde.

Zu den bekanntesten Augsburger Rockbands zählte im Jahr 1976 die Band Mephisto. Namhafte Augsburger Musiker wie Buddy Brudzinsky (später Panama Red), Dieter Frey (später Shotguns), Helmuth Treichel (später Gift), oder Manfred Langner (jetzt Salvation Road) waren in dieser Band dabei. Ebenso aber auch Manfred "Manni" Blank, der damals Bassgitarre spielte. Blank ist vor kurzem im Alter von 72 Jahren in Cuxhaven gestorben.

Den Großteil seines Lebens verbrachte der Musiker aber in Augsburg. Seine Wohnung war am Hunoldsberg, wo er auch als Gitarrenlehrer seine Schüler empfing. Bereits 1970 verschlug es ihn in die Fuggerstadt, ehe es ihn 2014 wieder in die Heimat zurückzog. Blanks Markenzeichen war sein Stetson (Westernhut). Ohne den war er selten unterwegs. "Er war ein super Bassgitarrist, dazu hochintelligent und total belesen", erinnert sich Manfred Langner.

In Augsburg fand "Manni" Blank dann keine Band mehr

In Langners Plattengeschäft "Cover" verbrachte Blank viel Zeit. Auch Arno Löb, der früher für die Band "Impotenz" spielte, war mit Blank befreundet: "Manni war schon etwas schräg und kauzig, aber immer cool." In Augsburg rockte Blank auch für die Boogie- und Blues-Band "Red Boys", für "WAXX" oder dann für die Countryband von Bud Hennessie. Blank war dann zuletzt in Augsburg für die jüdische Band Schtetele tätig. Als sich diese Gruppe im Jahr 2009 auflöste, fand er keine neue Band mehr. Er wurde immer unzufriedener und wenn man ihn traf, merkte man ihm das auch an. "Augsburg kotzt mich an und ist mir zu provinziell", sagte er noch wenige Tage bevor er zurück nach Cuxhaven ging.

Aus seiner Zeit in Cuxhaven ist dann noch bekannt, dass er für das Bündnis 90/Die Grünen tätig war. Einer seiner politischen Schwerpunkte war dabei die Förderung von Kultur für junge Leute.