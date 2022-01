Augsburgs Römererbe: Forscher und Autoren werden aktiv

Plus Während das Römische Museum geschlossen bleibt, sind Wissenschaftler in Sachen Augsburger Römererbe rührig. Zwei Publikationen sollen neue Erkenntnisse bringen.

Die Stadt hat die Modernisierung und Wiedereröffnung des Römischen Museums auf unbestimmte Zeit vertagt. Wissenschaftler sind dagegen sehr weit, um Augsburgs großes Römererbe zeitnah auf den neuesten Stand zu bringen. Demnächst wird ein neues Fachbuch beleuchten, wie wichtig die römischen Wurzeln für die Augsburger Stadtgeschichte sind. Auch zum Streitfall Römermuseum ist eine neue Publikation angekündigt.