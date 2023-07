Augsburgs Sozialfraktion fordert in Bädern Ermäßigung für Senioren

Der Gratis-Eintritt für Kinder und Jugendliche sei eine gute Sache, die Stadt dürfte aber ältere Bürger als Besuchergruppe nicht vergessen, so die Forderung.

Nachdem die Stadt Kindern und Jugendlichen ab kommender Woche freien Eintritt in die Freibäder gewährt, fordert die Sozialfraktion jetzt ein vergünstigtes Eintrittsgeld für ältere Menschen. Seit diesem Jahr gibt es mit der Änderung der Preise wie berichtet keine grundsätzliche Seniorenermäßigung mehr, sondern nur, wenn die Bedürftigkeit nachgewiesen wird.

Bekommen auch Senioren Gratis-Eintritt in Augsburger Bäder?

Die Sozialfraktion hält hingegen einen generellen Rabatt für angemessen. "Wir dürfen die älteren Menschen nicht vergessen", sagt Fraktionschef Florian Freund. "Sie waren immer eine der größten Besuchergruppen in den Augsburger Freibädern. Die Besucherzahl in dieser Altersgruppe ist jedoch rückläufig, da sich aufgrund der Inflation und der allgemeinen Preissteigerung viele den Besuch im Freibad nicht mehr leisten können." Hinzu komme, dass Ältere oft dann ins Freibad gehen, wenn andere Besuchergruppen in der Schule sitzen oder arbeiten. Insofern könne man eine höhere Auslastung schaffen, ohne die Kapazitäten auszureizen. (skro)