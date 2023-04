Augsburg

06:21 Uhr

Augsburgs Sozialreferent will Familien stärken

Plus In den vergangenen Jahren war die Arbeit im Augsburger Sozialreferat durch Krisen geprägt. Viele Ideen sollen nun umgesetzt werden, kündigt Martin Schenkelberg (CSU) an.

Von Miriam Zissler

Er verfolge mit seinem Team viele Aufgaben zwischen Pflicht und Kür, sagte Augsburgs Sozialreferent Martin Schenkelberg ( CSU) bei seiner Halbzeitbilanz. "Bislang sind wir unfallfrei durch die krisengebeutelten Jahre gekommen. Die Hilfsleistungen wurden zeitnah ausbezahlt, die Kernaufgaben somit erfüllt." Dennoch seien auch Ideen angestoßen worden, die teils in ihrer Ausarbeitung aber Zeit benötigten, damit sie "Zukunft und Krisen" standhielten. Der Sozialreferent setzt in den kommenden drei Jahren drei Schwerpunkte in seiner Arbeit.

Familien stärken, Wohnraum schaffen und gute Pflege sichern - diese drei Aufgaben will Schenkelberg verstärkt angehen. So sei etwa das "Netzwerk für Familienleistungen" gegründet worden, bei dem die Stadt mit zahlreichen Kooperationspartnern zusammenarbeitet. 58 Einzelleistungen könnten Familien beantragen. Das Netzwerk soll ihnen den Durchblick erleichtern, was für sie infrage kommt. Informationsangebote für Familien sollen künftig online in einer Karte und in einer App zusammengetragen werden. Der Sozialbericht soll neu aufgelegt werden - diesmal mit dem Thema "Familienarmut".

