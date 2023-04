Augsburgs Staats- und Stadtbibliothek eröffnet in der Schillstraße

Das Interimsquartier der Augsburger Staats- und Stadtbibliothek wird ab Mitte April für Besucher geöffnet. Es gibt einige Veränderungen und einen großen Vorteil.

Einen erfolgreichen Umzug von der Innenstadt ins Interimsquartier an der Schillstraße vermeldet die Staats- und Stadtbibliothek Augsburg. Ab 17. April wird sie in den ehemaligen Räumen des Bayernkollegs für Besucherinnen und Besucher voraussichtlich bis zum Jahr 2026 erreichbar sein. Unterdessen läuft die Sanierung und Erweiterung des historischen Stammgebäudes an der Schaezlerstraße weiter.

Wie die Bibliothek mitteilt, wird in der Schillstraße 94 der übliche Service mit kostenloser Buchausleihe und Fernleihe angeboten. Außerdem gibt es dort einen Lesesaal mit Tageszeitungen, vielen laufenden Zeitschriften und für das Arbeiten vor Ort. Die Bibliothek wird zunächst von Montag bis Freitag von 10 Uhr bis 17 Uhr (Servicebereich, Schalter, Lesesaal) für den Publikumsverkehr geöffnet sein.

Stadtbibliothek Augsburg: Änderung bei der Sofortausleihe

Sofortausleihe (etwa 30 bis 60 Minuten nach Bestellung) kann nach Angaben der Stabi nur für die rund 480.000 in der Schillstraße vor Ort magazinierten Bücher und Medien gewährleistet werden. Die rund 40.000 in Außenmagazinen der Bayerischen Staatsbibliothek in München ausgelagerten Bücher seien – ebenso wie die schon bisher ausgelagerten 80.000 Bücher – bestellbar. Deren Bereitstellung könne aber jeweils einige Tage dauern. Ausnahme seien Handschriften und Inkunabeln. Sie haben in der Bayerischen Staatsbibliothek in München temporär einen sicheren Platz gefunden und können dort nach Voranmeldung im Handschriftenlesesaal benutzt werden.

Auch am neuen Standort in der Schillstraße soll es ab Mai an jedem zweiten Freitag im Monat um 15 Uhr eine Führung zur Geschichte der Staats- und Stadtbibliothek Augsburg mit Einführung in die Benutzung geben. Ein großer Vorteil: In der Schillstraße seien ausreichend Nutzerparkplätze vorhanden. Fast direkt am Haus befindet sich die Bushaltestelle Albrecht-Dürer-Straße (v.a. Linie 44).

Lesen Sie dazu auch