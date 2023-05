Augsburg

17:30 Uhr

Augsburgs Wirtschaftsreferent: "Gesicht des Stadtmarkts wird sich ändern"

Plus Wechsel bei Standbetreibern, Debatten um Öffnungszeiten: Steckt der Augsburger Stadtmarkt in der Krise? Wie Referent Wolfgang Hübschle die Zukunft des Marktes sieht.

Herr Hübschle, wie wird der Augsburger Stadtmarkt in zehn Jahren aussehen? Gibt es ihn dann überhaupt noch?



Wolfgang Hübschle: Den Stadtmarkt wird es in zehn Jahren noch geben und er wird auch erfolgreich sein. Das Gesicht des Stadtmarkts wird sich ändern, weil er sich ein Stück weit an neue Kundengruppen und andere Kundengewohnheit anpassen muss. Aber der Stadtmarkt ist ein absolutes Erfolgsmodell. Erstens, weil er ein einzigartiges Ambiente hat, das auch nicht so ohne Weiteres nachzubauen ist an anderen Standorten. Und zweitens, weil die Vielfalt der Beschickerinnen und Beschicker ein echter Vorteil ist. Das schätzen nicht nur die Augsburgerinnen und Augsburger, sondern auch Touristen.

Zuletzt gab es bei den Ständen einen größeren Wechsel und immer wieder Leerstände. Wird das ein Dauerzustand?



Hübschle: Mit einer gewissen Fluktuation werden wir dauerhaft rechnen müssen. Das sind einfach die geänderten Umstände. Die Geschäftswelt dreht sich schneller, die Konzepte ändern sich schneller und auch Themen wie der Mangel an Arbeitskräften spielen eine Rolle. Fehlende Arbeitskräfte bedrohen das eine oder andere Konzept ganz unmittelbar. Deshalb werden wir auch auf Dauer eine höhere Fluktuation haben. Darauf müssen wir uns einstellen. Aber die Fluktuation müssen wir eben nutzen für interessante neue Konzepte und zur Abrundung dessen, was der Stadtmarkt jetzt schon bietet.

