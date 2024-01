Augsburg

Basic wird zu Tegut: Das ändert sich in den Augsburger Filialen

Plus Nach der Insolvenz der Bio-Supermarktkette Basic werden die beiden Augsburger Filialen nun zu Tegut-Supermärkten. Was sich durch die Übernahme ändert.

Mehrere Plakate an der Fassade in der Ludwigstraße weisen bereits darauf hin: Aus der Basic-Filiale wird ein Tegut-Supermarkt. Die Bio-Supermarktkette Basic wird es in ihrer jetzigen Form nicht mehr geben. Ende 2022 meldete das Unternehmen Insolvenz an. Preiserhöhungen bei Lebensmitteln und eine Zurückhaltung der Verbraucher seien ausschlaggebend für die finanziellen Schwierigkeiten gewesen, hieß es. Im Frühjahr 2023 folgte dann die gute Nachricht für alle Beschäftigten: Der Lebensmittelhändler Tegut übernimmt alle rund 500 Mitarbeiter und 19 Filialen. Seit November ist die Übernahme offiziell, nun beginnt nach und nach der Umbau – auch in Augsburg.

Grundsätzlich sollen die bisherigen Basic-Märkte ihre Kernelemente behalten, heißt es seitens Tegut. Das Handelsunternehmen aus Fulda betreibt deutschlandweit über 300 Lebensmittelmärkte mit einem traditionell hohen Bio-Anteil und ist seit 2013 ein Teil der Schweizer Genossenschaft Migros. Für die Basic-Filiale in der Ludwigstraße 2 wird der letzte Verkaufstag am 19. Januar sein, das Geschäft schließt um 14 Uhr. Die Wiedereröffnung ist für den 5. Februar geplant.

